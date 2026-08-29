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    Luto

    En fotos: la despedida del pueblo noruego al rey Harald

    BBC News Mundo
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    En fotos: la despedida del pueblo noruego al rey Harald
    Personas observan una extensa ofrenda floral con numerosas banderas de Noruega, mientras un hombre y una niña permanecen junto a los homenajes. / EPA/Shutterstock

    Una multitud se congregó este viernes en la plaza del Palacio Real de Oslo para despedir al rey Harald V de Noruega, quien murió horas antes a los 89 años.

    Las ofrendas florales y banderas nacionales se iban acumulando a medida que los participantes se acercaban al palacio.

    Algunos expresaban su duelo en silencio, algunos con lágrimas en los ojos.

    Otros han visitado la Catedral de Oslo, donde se ha abierto un libro de condolencias para el público.

    El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, se unió a los homenajes frente a la casa de la monarquía.

    Støre, quien dirige el país desde 2021, depositó su propio ramo de flores entre los numerosos tributos que se acumulan en el lugar.

    Previamente, pronunció un discurso televisado en el que afirmó que el país está “unido en el dolor y la gratitud”, pero que el legado de Harald “perdura”.

    Aquí te mostramos los homenajes al monarca fallecido este viernes en imágenes.

    En fotos: la despedida del pueblo noruego al rey Harald
    Una persona deposita una flor en un memorial improvisado en la plaza del Palacio Real de Oslo para rendir homenaje al rey Harald V de Noruega, fallecido recientemente. / AFP vía Getty Images
    En fotos: la despedida del pueblo noruego al rey Harald
    Personas observan una gran ofrenda floral con ramos y una bandera de Noruega colocados en el suelo durante una vigilia o homenaje público al aire libre. / Reuters
    En fotos: la despedida del pueblo noruego al rey Harald
    Varias personas se reúnen junto a una ofrenda floral al aire libre, mientras dos asistentes se abrazan frente a los homenajes colocados cerca de un edificio. / Reuters
    En fotos: la despedida del pueblo noruego al rey Harald
    Mujer de cabello largo y abrigo oscuro permanece de pie con los brazos cruzados durante una concentración al aire libre, con asistentes desenfocados al fondo. / Getty Images
    En fotos: la despedida del pueblo noruego al rey Harald
    Grupo de asistentes reunidos al aire libre durante un homenaje público, con varias personas de pie juntas observando una ofrenda fuera de cámara. / Reuters
    En fotos: la despedida del pueblo noruego al rey Harald
    Mujer sostiene y abraza a un niño frente a una ofrenda floral con flores y una pequeña bandera de Noruega durante un homenaje público. / Reuters
    En fotos: la despedida del pueblo noruego al rey Harald
    Asistente en una concentración al aire libre se seca el rostro con un pañuelo mientras permanece entre otras personas reunidas para un homenaje público. / Reuters
    En fotos: la despedida del pueblo noruego al rey Harald
    Dos jóvenes observan un edificio oficial mientras una bandera ondea a media asta en el techo bajo un cielo parcialmente nublado. / Reuters
    En fotos: la despedida del pueblo noruego al rey Harald
    Una persona mayor señala una ofrenda floral con banderas de Noruega mientras acompaña a una niña; alrededor, varias personas observan el homenaje. / Reuters
    En fotos: la despedida del pueblo noruego al rey Harald
    Dos personas se abrazan junto a una ofrenda floral al aire libre, mientras otras permanecen reunidas alrededor del homenaje. / Reuters
    En fotos: la despedida del pueblo noruego al rey Harald
    Una mujer llora, rodeada por otras personas con caras adustas. / AFP vía Getty Images
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    Mujer sostiene un ramo de rosas rojas y amarillas durante un homenaje público, rodeada de otras personas reunidas al aire libre. / AFP vía Getty Images

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