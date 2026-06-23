Panamá, 23 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Salud

    Conversatorio sobre la ELA: más allá del diagnóstico

    Este encuentro busca generar conciencia sobre sus efectos, los retos de los pacientes y la necesidad de una mayor visibilidad.

    Alis Fernández Aguilar
    Conversatorio sobre la ELA: más allá del diagnóstico
    Conversatorio sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Foto: LP/Elyseé Fernández.

    La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta de manera progresiva las neuronas responsables del control de los movimientos musculares.

    Aunque se trata de una condición poco frecuente, su impacto en la calidad de vida de los pacientes y sus familias es profundo. Actualmente no tiene cura, lo que hace aún más importante generar conciencia y visibilizar la realidad de quienes conviven con este diagnóstico.

    Con ese objetivo, La Prensa realiza el conversatorio ELA: Más allá del diagnóstico, que contará con la participación de Rogelio Chiari, creador del movimiento digital Pasión por vivir; Iliana Rodríguez-Mesa, especialista en medicina física y rehabilitación; y Rainier Rodríguez, director del Instituto de Neurociencias de la Ciudad de la Salud.

    Alis Fernández Aguilar

    Periodista Multimedia

    Última Hora

    • 15:32 En vivo: Panamá busca consolidarse como centro regional de inversión Leer más
    • 15:26 Estados Unidos sanciona a entidades vinculadas a Gaesa y a una familiar de los Castro Leer más
    • 15:05 Aumenta la preocupación por la democracia en América Latina Leer más
    • 14:13 Jorge Herrera mantiene viva su apuesta por la reelección en la Asamblea Leer más
    • 14:05 Brasil se juega el liderato ante Escocia sin Raphinha y con un ojo en Marruecos Leer más
    • 14:00 Cuando la diplomacia entra a la cancha Leer más
    • 14:00 Cobre Panamá espera decisión del Gobierno sobre el futuro de la mina tras auditoría de SGS Leer más
    • 13:32 Conversatorio sobre la ELA: más allá del diagnóstico  Leer más
    • 13:32 El petróleo de Texas baja hasta 73.63 dólares tras la suspensión de sanciones a Irán Leer más
    • 13:23 Cuatro grandes cambios en Reino Unido 10 años después del referendo sobre su salida de la Unión Europea Leer más