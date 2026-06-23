Conversatorio sobre la ELA: más allá del diagnóstico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este encuentro busca generar conciencia sobre sus efectos, los retos de los pacientes y la necesidad de una mayor visibilidad.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta de manera progresiva las neuronas responsables del control de los movimientos musculares.

Aunque se trata de una condición poco frecuente, su impacto en la calidad de vida de los pacientes y sus familias es profundo. Actualmente no tiene cura, lo que hace aún más importante generar conciencia y visibilizar la realidad de quienes conviven con este diagnóstico.

Con ese objetivo, La Prensa realiza el conversatorio ELA: Más allá del diagnóstico, que contará con la participación de Rogelio Chiari, creador del movimiento digital Pasión por vivir; Iliana Rodríguez-Mesa, especialista en medicina física y rehabilitación; y Rainier Rodríguez, director del Instituto de Neurociencias de la Ciudad de la Salud.