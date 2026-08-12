Erika Ender celebra el segundo lugar de Karol Wilson: ‘Hiciste una representación preciosa de Panamá’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La cantante y compositora panameña, quien fue directora de la academia,, destacó el desempeño artístico y la calidad humana de Karol Wilson.

Luego de la final de la primera edición de Operación Triunfo USA, la cantante y compositora panameña Erika Ender dedicó un mensaje a su compatriota Karol Wilson, quien terminó en el segundo lugar del reality musical transmitido de Telemundo.

Ender, quien se desempeñó como directora de la academia durante la competencia, destacó no solo el desempeño artístico de Wilson, sino también su disciplina y la manera en que asumió el proceso de formación.

“A todos mis niños de OT los amo por igual, pero hoy quiero permitirme también, como panameña, reconocer la impecable participación de Karol Wilson”, escribió Ender en la red social Instagram.

La artista recordó que cuando comenzó su carrera, hace 35 años, había pocas mujeres panameñas que estuvieran abriéndose camino en la escena internacional.

“Quizás por eso me emociona especialmente ver hoy a una nueva generación de mujeres panameñas que se atreve. Que sueña en grande. Que se prepara. Que sale de nuestra tierra dispuesta a medirse, a aprender y a ganarse su propio espacio”, expresó.

Sobre Wilson, Ender resaltó sus capacidades sobre el escenario, pero también aspectos de su personalidad que pudo observar durante su permanencia en la academia.

“Me hiciste sentir MUY ORGULLOSA”, manifestó una de las compositoras de Despacito, antes de destacar que vio en la joven una artista “completa”, capaz de cantar, bailar, interpretar y enfrentar cada reto con entrega.

También la describió como una persona “disciplinada, receptiva, trabajadora, respetuosa y generosa” con sus compañeros.

“Te vi escuchar, absorber como esponja, corregir, crecer y volver a intentarlo cada vez con más herramientas. Y eso, para mí, dice muchísimo de la artista que puedes llegar a ser”, añadió.

Karol Wilson es oriunda de Aguadulce, provincia de Coclé.

Ender también destacó la importancia de la representación de un país más allá del talento artístico.

“Porque representar bien a un país no se trata solamente de talento. También se representa con la forma de caminar, de tratar a los demás y de asumir cada oportunidad”, señaló.

En ese sentido, consideró que Wilson hizo una “representación preciosa de Panamá”, tanto en el ámbito artístico como en el humano.

La compositora felicitó a Wilson por el segundo lugar obtenido en Operación Triunfo USA y la animó a aprovechar la exposición que le brindó el programa para continuar desarrollando su carrera.

“Sé que usarás bien ese trampolín para tu propio camino. Uno que seguirás construyendo a tu manera, con trabajo, constancia, identidad y mucho aprendizaje todavía por delante”, escribió.

La cantante panameña Karol Wilson destacó en la gala final de la primera edición de Operación Triunfo Estados Unidos.

Wilson, de 27 años y oriunda de Aguadulce, provincia de Coclé, llegó hasta la gala final del reality después de varias semanas de formación musical, presentaciones en directo y convivencia dentro de la academia.

Para Ender, el resultado también representa un motivo de orgullo como mujer y como panameña.

“Como mujer, como artista y especialmente como panameña, qué felicidad ver a otra mujer de mi tierra atreverse a ir por sus sueños y hacerlo dejando una huella tan bonita”, expresó.

“Sigue brillando, hija. Aquí estaré para apoyarte en lo que esté a mi alcance”, concluyó Ender.

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