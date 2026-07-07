Erika Ender será la directora de la Academia de Operación Triunfo Estados Unidos.

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La cantautora panameña fue elegida como directora de la Academia del nuevo reality musical de Telemundo, donde acompañará a los participantes en su formación artística y personal.

La cantautora panameña Erika Ender asumirá un nuevo desafío en su carrera artística al convertirse en la directora de la Academia de Operación Triunfo Estados Unidos, el programa de la cadena Telemundo que buscará descubrir a la próxima gran estrella de la música latina.

La intérprete y compositora, que este año celebra 35 años de trayectoria, tendrá la responsabilidad de guiar a los participantes no solo en el perfeccionamiento de sus habilidades musicales, sino también en el desarrollo de la disciplina, la autenticidad, la mentalidad y los valores necesarios para construir una carrera sólida y sostenible dentro de la industria del entretenimiento.

“Después de 35 años de carrera entendí que el verdadero éxito no se mide únicamente por lo que logramos, sino por lo que somos capaces de inspirar en otros. Hoy mi mayor satisfacción es acompañar a quienes comienzan este camino, ayudarlos a descubrir su mejor versión y recordarles que el talento, por sí solo, no basta: necesita propósito, disciplina, preparación y humanidad. Ese es el artista que permanece”, expresó Ender en un comunicado.

A través de sus redes sociales, la artista panameña aseguró que asume este reto con la misma pasión con la que ha vivido cada etapa de su carrera.

“Gracias a Telemundo y a todo el equipo de Operación Triunfo Estados Unidos por la confianza. Estoy feliz de vivir esta experiencia junto a una nueva generación de artistas y ayudarlos a descubrir la mejor versión de sí mismos”, escribió.

Erika Ender será la directora de la Academia de Operación Triunfo Estados Unidos.

Operación Triunfo llega a Estados Unidos

Considerado uno de los formatos musicales más exitosos e influyentes a nivel internacional, Operación Triunfo llegará por primera vez a Estados Unidos de la mano de Telemundo.

Erika Ender es una cantautora, compositora y productora panameña con una trayectoria de 35 años. Autora de más de 40 éxitos número uno, entre ellos “Despacito”, ha ganado premios Grammy, Latin Grammy y Billboard, y forma parte del Salón de la Fama de los Compositores Latinos. También lidera la plataforma TalenPro, dedicada a impulsar el talento juvenil.

El reality show reunirá a jóvenes talentos hispanos −entre los que se encuentran la panameña Karol Wilson− que convivirán en una academia donde recibirán formación en canto, interpretación, baile y desarrollo artístico mientras compiten por convertirse en la próxima figura de la música latina.

El programa se estrenará el 7 de julio y se transmitirá de lunes a viernes y los domingos a las 7:00 p.m. por Telemundo. La conducción estará a cargo de Natalia Téllez, mientras que el jurado estará integrado por David Bisbal, Ximena Sariñana y Ana Bárbara.

El equipo académico estará conformado, además, por el director musical David Cabrera, el director vocal Jorge Romano y la actriz Laura Flores.