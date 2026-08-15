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    Esclusas de Miraflores: 112 años del Canal de Panamá, qué hacer y qué ver

    Las Esclusas de Miraflores ofrecen una experiencia que combina historia, entretenimiento y la oportunidad de ver de cerca el tránsito de buques por el Canal de Panamá.

    Itzaly Pérez Garita
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    Esclusas de Miraflores: 112 años del Canal de Panamá, qué hacer y qué ver

    Las Esclusas de Miraflores ofrecen una de esas experiencias que permiten hacer una pausa en la rutina y, al mismo tiempo, redescubrir el escenario marítimo y turístico que forma parte de la vida cotidiana de Panamá.

    Esclusas de Miraflores: 112 años del Canal de Panamá, qué hacer y qué ver
    Visitantes desde las esclusas de Miraflores. Foto: LP/Gabriel Rodríguez

    Desde el mirador se observa el tránsito de los buques y, con algo de suerte, el proceso completo de una operación: las compuertas que se abren y cierran, el movimiento del agua que permite elevar o descender las embarcaciones y el lento desplazamiento de los barcos por las cámaras de las esclusas.

    Es una de las grandes obras de ingeniería del mundo moderno, por donde transita alrededor del 5% del comercio mundial y que, solo en este punto, recibe diariamente a unas 3,000 personas que llegan para observar de cerca cómo funciona el Canal.

    La cercanía permite dimensionar tanto el tamaño de los buques como la magnitud de la infraestructura que hace posible su paso.

    Las guías explican lo que ocurre en cada etapa del tránsito y ayudan a poner en contexto una operación que, vista desde fuera, puede parecer sencilla, pero que responde a un complejo sistema de ingeniería hidráulica.

    La visita también permite acercarse a la historia del Canal y a las distintas etapas de su desarrollo. Maquetas, recursos interactivos y material audiovisual ayudan a entender no solo cómo funciona la vía, sino también el proceso que llevó a su construcción y las transformaciones que ha experimentado a lo largo de más de un siglo.

    Esclusas de Miraflores: 112 años del Canal de Panamá, qué hacer y qué ver
    Vista desde las esclusas de Miraflores. LP/Gabriel Rodríguez

    Para quienes visitan el lugar en familia, el atractivo está también en la posibilidad de observar los barcos a corta distancia y seguir, casi paso a paso, una operación que suele resultar mucho más fácil de comprender cuando se tiene delante. Es, además, una manera de acercar a los más jóvenes a una parte de la historia nacional que muchas veces conocen por los libros, pero que aquí pueden observar en funcionamiento.

    Esclusas de Miraflores: 112 años del Canal de Panamá, qué hacer y qué ver
    Visitantes viendo la torre de control desde las esclusas de Miraflores. Foto: LP/Gabriel Rodríguez

    Otro de los atractivos del complejo es el Teatro IMAX, donde se presenta un documental narrado por Morgan Freeman que recorre la historia, construcción, operación y ampliación del Canal de Panamá.

    Aunque el museo se encuentra actualmente en remodelación, la experiencia audiovisual permite hacer un recorrido por algunos de los episodios fundamentales de la historia de la vía interoceánica.

    Esclusas de Miraflores: 112 años del Canal de Panamá, qué hacer y qué ver
    Vista desde el punto de venta de alimentos en las esclusas de Miraflores. Foto: LP/Gabriel Rodríguez

    Miraflores no requiere de una ocasión especial para ser visitado. Puede ser una salida de fin de semana, una parada para quienes reciben visitantes o simplemente una oportunidad para mirar con otros ojos una infraestructura que forma parte del paisaje panameño.

    Esclusas de Miraflores: 112 años del Canal de Panamá, qué hacer y qué ver
    Esclusas de Miraflores: 112 años del Canal de Panamá, qué hacer y qué ver
    Esclusas de Miraflores: 112 años del Canal de Panamá, qué hacer y qué ver
    Esclusas de Miraflores: 112 años del Canal de Panamá, qué hacer y qué ver
    Esclusas de Miraflores: 112 años del Canal de Panamá, qué hacer y qué ver
    Esclusas de Miraflores: 112 años del Canal de Panamá, qué hacer y qué ver
    Esclusas de Miraflores: 112 años del Canal de Panamá, qué hacer y qué ver

    Pero este 15 de agosto adquiere un significado particular. Ese día se cumplen 112 años de la inauguración del Canal de Panamá, una fecha que puede ser también una invitación a volver la mirada hacia una obra que no pertenece únicamente al pasado: continúa operando, transformándose y conectando al país con el resto del mundo.

    Itzaly Pérez Garita

    Creador de contendio multimedia

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