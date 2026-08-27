Esta noche: Horarios y recomendaciones para ver el eclipse lunar este jueves 27 de agosto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Si el clima lo permite podrá observarse a simple vista de forma totalmente segura en todo el país.

La noche de este jueves 27 de agosto, el cielo panameño será el escenario de un esperado eclipse lunar parcial que cubrirá el satélite natural en un 93%, otorgándole una emblemática tonalidad rojiza., confirmó la Dirección Nacional de Ciencias Espaciales de la Universidad Tecnológica de Panamá (Oaputp).

El evento astronómico, que se extenderá hasta la madrugada de este viernes 28 de agosto, será visible en todo el territorio nacional, si el clima lo permite, y no representará ningún riesgo para la salud visual de los observadores.

De acuerdo con los reportes oficiales de los expertos, el proceso astronómico iniciará formalmente a partir de las 8:00 p. m., abriendo una ventana de observación ideal para los entusiastas de la astronomía y el público general. Las distintas etapas del eclipse se desarrollarán bajo el siguiente cronograma cronológico:

8:23 p. m. — Inicio de la fase penumbral.

9:33 p. m. — Inicio del eclipse parcial.

11:12 p. m. — Punto máximo del eclipse (93% de ocultación).

12:51 a. m. (Viernes 28) — Fase del último contacto.

2:01 a. m. (Viernes 28) — Fin oficial del evento astronómico.

Eclipse lunar. Ilustración 3D.

Recomendaciones para una observación óptima

Los especialistas destacan que este fenómeno es 100% seguro, por lo que no se requiere el uso de filtros ni protectores oculares de ningún tipo.

Para disfrutar la experiencia al máximo, se aconseja a la población dirigir la mirada hacia el sureste de la bóveda celeste.

Aunque el eclipse se apreciará perfectamente a simple vista, la utilización de binoculares o telescopios caseros permitirá capturar con mayor nitidez el avance de la sombra terrestre sobre los cráteres lunares.

Evento público y gratuito

Con motivo de esta cita cósmica, el Observatorio Astronómico de Panamá en Coclé tendrá una jornada de puertas abiertas gratuita para observar el eclipse a través de sus telescopios desde las 8:30 p.m.

La actividad es respaldada por el Centro Regional de Coclé de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en una colaboración con el AstroClub Stella Nova y la Dirección de Innovación y Aprendizaje Científico (Dinace), por lo que invitan a familias, jóvenes y científicos aficionados a vivir y aprender sobre los misterios del universo en un ambiente educativo.

“No importa cuánto sepas de astronomía. Solo necesitas curiosidad y ganas de mirar hacia arriba”, señala la Dirección Nacional de Ciencias Espaciales.