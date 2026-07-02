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    Estas son las actividades recreativas de la semana en Panamá

    Yasser Yánez García
    Estas son las actividades recreativas de la semana en Panamá
    iStock

    La agenda cultural para la semana del 3 al 10 de julio de 2026 ofrece una amplia variedad de actividades que incluyen obras teatrales, exposiciones, talleres y eventos deportivos.

    A continuación, se detallan las actividades organizadas:

    Viernes 3 de julio

    - 8:00 am: Cine Cultura. Santiago de Veraguas.

    - 8:30 am: Mapatón por los bosuqe y cuencas de Darién. CRUD Villa Darién

    - 10:00 am: Taller de creatividad literaria. Para niños de 7 a 12 años. Biblioteca Pública OMar Tirrijos Herrera de San Miguelito.

    - 01:30 pm: El poder del baile. Junta comunal de Bella Vista.

    - 2:00 pm: Entre Historias y Secretos. Teatro Metropolitan.

    - 3:00 pm, 5:00 pm y 7:00 pm: Ciclo de Cine Latinoamericano: OLMO. Campus Central de la Universidad de Panamá. Entrada libre.

    - 6:00 pm y 8:00 pm: Obra de Teatro “Los Alcaldes de los Likes”. Teatro ABA.

    - 7:00 pm: El Monte Calvo. Facultad de Bellas Artes, salón F-103 (Hasta el 18 de julio).

    - 8:00 pm: Obra de Teatro “Travesuras de un Marido Perfecto”. Teatro Estrellas.

    - 3 hasta el 12 de julio: Sir Henry El Pirata. Teatro Nacional de Panamá.

    Sábado 4 de julio

    - 10:00 am: La Hora del Cuento. Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera, San Miguelito.

    - 1:00 pm: Taller de cine para jóvenes afropanameños. Escuela Juntos Podemos, Curundú. Gratuito.

    - 2:00 pm: Club de las Nuevas Rimas (Puesta en Escena Final). Teatro Ateneo, Ciudad del Saber.

    - 2:00 pm: Taller de Dibujo de Mascotas. Colores de Panamá.

    - 2:00 pm: Taller de fanzine: Inventario de emociones. Museo de Arte Contemporáneo.

    - 2:00 pm: Club de las Nuevas Rimas. Teatro Ateneo, Ciudad del Saber. Evento gratuito y abierto al público.

    - 4:00 pm: Círculo de lectura de Filosofía. La Librería Bookstore, Galerías Balboa, local 09, Marbella.

    - 4:00 pm: Local Market. Klika Hostel, Isla Colón, Bocas del Toro.

    - 4:30 pm: Conversatorio + Taller “Geometría de lo Invisible”. Centro Cultural de España, Casa del Soldado.

    - 6:30 pm: Obra de Danza Contemporánea “Después del Ruido”. Centro Cultural de España, Casa del Soldado.

    - 7:30 pm: Conferencia: El Arte de la Consolación, Una guía para vivir y Morir. Nueva Acrópolis, Edificio Le Blue, El Carmen.

    Domingo 5 de julio

    - 8:00 am: Simposio Folklore y Educación. Instituto Atenea. Totalmente gratis.

    - 8:00 am: Gira de Observación de Aves. Biomuseo. Entrada gratis.

    - 9:00 am: 3ra Válida del Campeonato Nacional de 4x4. Pista 4x4, El Cruce, Santa Rita, La Chorrera.

    - 11:00 am: Objetos Maravillosos (Recorrido comentado más actividad creativa). Museo de Arte Contemporáneo.

    - 11:00 am: Obra de teatro Zootopia 2. Teatro Aba.

    - 1:00 pm: Festa Julina (Diversión para toda la familia). Galería Solar / Casco Antiguo.

    - 2:00 pm: Taller de Winis. Museo de la Mola.

    - 2:00 pm: Conversatorio: “Idols Bookfluencers: Cuando tu fandom también te hace leer”. Bee’s Coffe & books.

    Hasta el 12 de julio: Obra de teatro “Aladino y la Lámpara Maravillosa”. Teatro Pacific.

    - Teatro: Obra de teatro “Ratas, Rateros y Políticos”. Teatro La Plaza.

    - Teatro: El maravilloso Mago de Oz. Teatro West.

    Lunes 6 de julio

    - 8:00 am: El Manicomio Creativo. Museo Regional de Veraguas.

    - 8:00 pm: Concierto de Películas Homenaje a John Williams. Teatro Anayansi, Centro de Convenciones Atlapa.

    Hasta el 10 de julio: Congreso Internacional de Estrategia y Seguridad Bomberil.

    Martes 7 de julio

    - 10:00 am: Arístides Ureña Ramos “Más Allá de la Obra: Proceso y Legado”. Auditorio Roque Cordero, Ciudad de las Artes.

    - 10:00 am: Webinar Regional OT x CLIMA: Mercado y Ecosistema. Formato Online.

    - 10:00 am: Exposición “El Ojo Desarmado”. Centro Cultural de España, La Casa del Soldado. Entrada Libre (Martes a sábado). Hasta el 22 de agosto.

    - 11:00 am: Conferencia Magistral “Magia, humor y matemáticas”. Salón principal del CIDETE del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro.

    - 6:00 pm: Taller Otras Banderas. Centro Cultural de España (Casa del Soldado). Hasta el 11 de julio.

    - 6:30 pm: Reconecta y Renace. Calle 54 Este, Obarrio, La House Panamá.

    Miércoles 8 de julio

    - 2:00 pm: Círculo de lectura Carlos Francisco Changmarín. Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera, San Miguelito (Tercer miércoles de cada mes).

    Jueves 9 de julio

    - 11:00 am: Conferencia “Magia, humor y matemáticas”. Biblioteca Stanford Hill, Extensión Universitaria de Veraguas, UDELAS.

    - 1:00 pm: Cineforo Ambiental. Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera, San Miguelito.

    - 7:00 pm: Curso de Escritura Creativa. Nueva Acropolis.

    - 8:00 pm: El Club de Los Olvidados. Mite-Atro Studio, Calle 53 Obarrio. Hasta el 26 de julio.

    - 8:00 pm: Vampiro Político (Obra de teatro). Theatre Guild Ancon. Al 10 de julio.

    Viernes 10 de julio

    - 9:00 am: Mirador de San Francisco de Asís. Abierto todos los días.

    - 10:00 am: Ven y conoce Casa Museo. Edificio 173, Ciudad del Saber (Miércoles a sábado). Entrada gratuita.

    - 11:00 am: Conferencia Magistral “Magia, humor y matemáticas”. Auditorio del Edificio 1033, UMIP.

    - 8:00 pm: Fiesta Hakuna Matata. Rock N Folk.

    Yasser Yánez García

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