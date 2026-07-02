Estas son las actividades recreativas de la semana en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La agenda cultural para la semana del 3 al 10 de julio de 2026 ofrece una amplia variedad de actividades que incluyen obras teatrales, exposiciones, talleres y eventos deportivos.

A continuación, se detallan las actividades organizadas:

Viernes 3 de julio

- 8:00 am: Cine Cultura. Santiago de Veraguas.

- 8:30 am: Mapatón por los bosuqe y cuencas de Darién. CRUD Villa Darién

- 10:00 am: Taller de creatividad literaria. Para niños de 7 a 12 años. Biblioteca Pública OMar Tirrijos Herrera de San Miguelito.

- 01:30 pm: El poder del baile. Junta comunal de Bella Vista.

- 2:00 pm: Entre Historias y Secretos. Teatro Metropolitan.

- 3:00 pm, 5:00 pm y 7:00 pm: Ciclo de Cine Latinoamericano: OLMO. Campus Central de la Universidad de Panamá. Entrada libre.

- 6:00 pm y 8:00 pm: Obra de Teatro “Los Alcaldes de los Likes”. Teatro ABA.

- 7:00 pm: El Monte Calvo. Facultad de Bellas Artes, salón F-103 (Hasta el 18 de julio).

- 8:00 pm: Obra de Teatro “Travesuras de un Marido Perfecto”. Teatro Estrellas.

- 3 hasta el 12 de julio: Sir Henry El Pirata. Teatro Nacional de Panamá.

Sábado 4 de julio

- 10:00 am: La Hora del Cuento. Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera, San Miguelito.

- 1:00 pm: Taller de cine para jóvenes afropanameños. Escuela Juntos Podemos, Curundú. Gratuito.

- 2:00 pm: Club de las Nuevas Rimas (Puesta en Escena Final). Teatro Ateneo, Ciudad del Saber.

- 2:00 pm: Taller de Dibujo de Mascotas. Colores de Panamá.

- 2:00 pm: Taller de fanzine: Inventario de emociones. Museo de Arte Contemporáneo.

- 2:00 pm: Club de las Nuevas Rimas. Teatro Ateneo, Ciudad del Saber. Evento gratuito y abierto al público.

- 4:00 pm: Círculo de lectura de Filosofía. La Librería Bookstore, Galerías Balboa, local 09, Marbella.

- 4:00 pm: Local Market. Klika Hostel, Isla Colón, Bocas del Toro.

- 4:30 pm: Conversatorio + Taller “Geometría de lo Invisible”. Centro Cultural de España, Casa del Soldado.

- 6:30 pm: Obra de Danza Contemporánea “Después del Ruido”. Centro Cultural de España, Casa del Soldado.

- 7:30 pm: Conferencia: El Arte de la Consolación, Una guía para vivir y Morir. Nueva Acrópolis, Edificio Le Blue, El Carmen.

Domingo 5 de julio

- 8:00 am: Simposio Folklore y Educación. Instituto Atenea. Totalmente gratis.

- 8:00 am: Gira de Observación de Aves. Biomuseo. Entrada gratis.

- 9:00 am: 3ra Válida del Campeonato Nacional de 4x4. Pista 4x4, El Cruce, Santa Rita, La Chorrera.

- 11:00 am: Objetos Maravillosos (Recorrido comentado más actividad creativa). Museo de Arte Contemporáneo.

- 11:00 am: Obra de teatro Zootopia 2. Teatro Aba.

- 1:00 pm: Festa Julina (Diversión para toda la familia). Galería Solar / Casco Antiguo.

- 2:00 pm: Taller de Winis. Museo de la Mola.

- 2:00 pm: Conversatorio: “Idols Bookfluencers: Cuando tu fandom también te hace leer”. Bee’s Coffe & books.

Hasta el 12 de julio: Obra de teatro “Aladino y la Lámpara Maravillosa”. Teatro Pacific.

- Teatro: Obra de teatro “Ratas, Rateros y Políticos”. Teatro La Plaza.

- Teatro: El maravilloso Mago de Oz. Teatro West.

Lunes 6 de julio

- 8:00 am: El Manicomio Creativo. Museo Regional de Veraguas.

- 8:00 pm: Concierto de Películas Homenaje a John Williams. Teatro Anayansi, Centro de Convenciones Atlapa.

Hasta el 10 de julio: Congreso Internacional de Estrategia y Seguridad Bomberil.

Martes 7 de julio

- 10:00 am: Arístides Ureña Ramos “Más Allá de la Obra: Proceso y Legado”. Auditorio Roque Cordero, Ciudad de las Artes.

- 10:00 am: Webinar Regional OT x CLIMA: Mercado y Ecosistema. Formato Online.

- 10:00 am: Exposición “El Ojo Desarmado”. Centro Cultural de España, La Casa del Soldado. Entrada Libre (Martes a sábado). Hasta el 22 de agosto.

- 11:00 am: Conferencia Magistral “Magia, humor y matemáticas”. Salón principal del CIDETE del Centro Regional Universitario de Bocas del Toro.

- 6:00 pm: Taller Otras Banderas. Centro Cultural de España (Casa del Soldado). Hasta el 11 de julio.

- 6:30 pm: Reconecta y Renace. Calle 54 Este, Obarrio, La House Panamá.

Miércoles 8 de julio

- 2:00 pm: Círculo de lectura Carlos Francisco Changmarín. Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera, San Miguelito (Tercer miércoles de cada mes).

Jueves 9 de julio

- 11:00 am: Conferencia “Magia, humor y matemáticas”. Biblioteca Stanford Hill, Extensión Universitaria de Veraguas, UDELAS.

- 1:00 pm: Cineforo Ambiental. Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera, San Miguelito.

- 7:00 pm: Curso de Escritura Creativa. Nueva Acropolis.

- 8:00 pm: El Club de Los Olvidados. Mite-Atro Studio, Calle 53 Obarrio. Hasta el 26 de julio.

- 8:00 pm: Vampiro Político (Obra de teatro). Theatre Guild Ancon. Al 10 de julio.

Viernes 10 de julio

- 9:00 am: Mirador de San Francisco de Asís. Abierto todos los días.

- 10:00 am: Ven y conoce Casa Museo. Edificio 173, Ciudad del Saber (Miércoles a sábado). Entrada gratuita.

- 11:00 am: Conferencia Magistral “Magia, humor y matemáticas”. Auditorio del Edificio 1033, UMIP.

- 8:00 pm: Fiesta Hakuna Matata. Rock N Folk.