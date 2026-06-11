Fallece el reportero gráfico Alcides Rodríguez, pilar del fotoperiodismo en Panamá

El laureado reportero gráfico, recientemente distinguido con el Premio a la Excelencia 2026, deja un legado de más de cuatro décadas de historia visual.

Alcides Rodríguez, uno de los reporteros gráficos más influyentes del país en las últimas décadas, falleció este jueves, en un centro hospitalario, dejando un legado de más de cuatro décadas de crónica visual y habiendo recibido este año el Premio a la Excelencia del Fórum de Periodistas 2026.

Rodríguez, de trato amable y voz de locutor, demostró con entusiasmo y pasión su destreza con el lente por más de 40 años, en diarios como La Prensa y El Panamá América, desde donde documentó la memoria histórica, política y cultural de la nación.

Nacido en Colón, con una profunda vocación artística, Rodríguez inició su formación desde la infancia en el dibujo y la pintura, especializándose posteriormente en fotografía artística en la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

A la temprana edad de 14 años ya ejercía como fotógrafo independiente en la Lotería Nacional de Beneficencia.

Sin embargo, su entrada definitiva al periodismo de investigación ocurrió en 1981, cuando ingresó al diario La Prensa tras la muerte de Omar Torrijos, hace 45 años. En este medio, pasó rápidamente de laboratorista, de esos que revelaba los rollos de las cámaras, a reportero de campo.

A lo largo de su carrera, Rodríguez arriesgó su integridad física en múltiples ocasiones para garantizar el derecho a la información. Durante la dictadura militar, fue encarcelado en la antigua Cárcel Modelo por órdenes de su director tras captar imágenes incómodas para el régimen, sufriendo agresiones y robos dentro del penal. En otro episodio icónico en la avenida Manuel Espinosa Batista, fue el centro de un forcejeo entre las fuerzas de orden público y estudiantes universitarios, luego de retratar a un guardia disparando perdigones contra un manifestante. Su destreza le permitió escapar y revelar el material que evidenciaba los abusos de la época.

Su archivo fotográfico resguarda momentos que hoy pertenecen a la identidad nacional. Entre sus imágenes más memorables destacan la histórica visita del papa Juan Pablo II portando una chaquira indígena, el brindis oficial entre el mandatario Guillermo Endara y el presidente estadounidense George Bush en el Palacio de las Garzas, y la famosa captura deportiva conocida como el “Buen salto Rubén”. Su talento también trascendió las fronteras, logrando reconocimientos internacionales como la selección de su obra ‘Evolución’ en la exposición Foto Iberoamérica 2010 en Oviedo, España.

Como broche de oro a una vida de servicio social a través del arte, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información le otorgó este año el Premio Nacional de Periodismo 2026 a la Excelencia en la categoría de Reportero Gráfico.

Con su partida, la República de Panamá pierde a uno de sus más grandes cronistas visuales, cuyo testimonio impreso servirá de referencia imperecedera para las futuras generaciones.