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    Fallece Anthony Bart-Appiah, esposo de la exdiputada Kayra Harding

    Yasser Yánez García
    Fallece Anthony Bart-Appiah, esposo de la exdiputada Kayra Harding
    Exdiputada panameña Kayra Harding y su esposo, el príncipe Anthony.

    La Autoridad de Turismo de Ghana informó este martes el fallecimiento de Anthony Bart-Appiah, conocido por ser el esposo de la exdiputada panameña, Kayra Harding.

    +info

    Así se conocieron la diputada Kayra Harding y el príncipe Anthony Bart Appiah de Ghana

    Según la entidad, Bart-Appiah falleció en la madrugada del 26 de julio en su residencia privada ubicada en Spintex, Accra.

    Harding y Bart-Appiah contrajeron matrimonio el 29 de mayo de 2022, luego de conocerse en un evento en Costa Rica sobre la etnia negra, donde él fue invitado precisamente con su título de alteza real y ella como diputada de Panamá.

    Bart-Appiah formaba parte de la junta directiva de la Autoridad de Turismo de Ghana desde 2025. Además, había servido como oficial del Ejército británico y pertenecía a la realeza del clan Akwamu, sobrino del rey de Akwamu y nieto de la reina madre del área tradicional de Akwamu en Ghana

    También era director ejecutivo de Bridgezone, una agencia enfocada en promover África entre el público occidental y fomentar los intercambios culturales.

    Yasser Yánez García

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