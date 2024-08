Fanáticos panameños lucen sus mejores ‘cosplays’ en el Comic Con Panamá 2024

Escuchar audio noticia

Los aficionados de los cómics, manga, videojuegos y mucho más llenaron de alegría y color el Panama Convention Center el pasado viernes 30 de agosto, para el arranque del Comic Con Panamá 2024.

Un evento para todas las edades, que busca reunir a aquellos amantes de la cultura pop para que se expresen de forma libre y compartan con sus amigos, se estará llevando a cabo hasta el domingo 1 de septiembre en el lujoso centro de convenciones ubicado en Amador.

Con espacios para artistas locales, asistentes luciendo sus cosplays, y torneos en vivo de los videojuegos más emocionantes como Mortal Kombat, entre otros, forman parte del evento. La cereza del pastel de esta convención sin duda son los invitados internacionales, quienes llegan al país para conocer y compartir con sus fans.

Los actores de doblaje latinos Isabel Martiñón e Iván Bastidas, reconocidos por hacer las voces de los aclamados personajes de anime Naruto Uzumaki y Tanjiro Kamado, respectivamente, estuvieron en tarima respondiendo preguntas y deleitando al público con sus interpretaciones.

Tom Welling y Erica Durance, quienes dieron vida a Clark Kent y Lois Lane en la icónica serie ‘Smallville’, estarán presentes el sábado 31 y domingo 1; como también estarán Maria Zhang y Steven John Ward, actores en las adaptaciones ‘live action’ para Netflix de ‘Avatar: the Last Airbender’ y ‘One Piece’.

El horario del evento para el sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre será de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Las entradas están disponibles desde $15 y se pueden adquirir a través de panatickets.com y en las taquillas del evento.

Es importante destacar que los socios del Club La Prensa tienen un 20% de descuento en la taquilla del evento o al adquirir sus boletos en la web solicitando su promo code a club@prensa.com.