Feria Nacional de Artesanías 2026: conozca la programación del 29 de julio al 2 de agosto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La XLVI Feria Nacional de Artesanías reunirá a 677 artesanos de todo el país.

La XLVI Feria Nacional de Artesanías abrirá sus puertas desde este 29 de julio al 2 de agosto en el centro de convenciones Atlapa con una programación que combinará concursos de artesanía e indumentaria tradicional, actividades culturales, reconocimientos a exponentes del folclore panameño y presentaciones musicales.

Esta edición de la feria, organizada por el Ministerio de Cultura, se desarrollará bajo el lema “Saberes Ancestrales” y contará con la participación récord de 677 artesanos provenientes de todas las provincias y comarcas del país.

Programación oficial de la Feria Nacional de Artesanías 2026.

La jornada inaugural (29 de julio), incluirá el acto oficial de apertura, el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia y un homenaje a la trayectoria musical de Samy y Sandra Sandoval, quienes también ofrecerán un concierto. La programación del primer día concluirá con una presentación de la banda panameña Los Rabanes.

El 30 de julio estará dedicado a la cultura y la literatura. La agenda contempla una gala típica del Ballet Nacional de Panamá, el lanzamiento de un libro del profesor Edgardo De León Madariaga, la presentación de la Reina de la Feria Nacional de Artesanías 2026 y otra del del acordeonista Ulpiano Vergara, acompañado por Balbino Gómez.

El 31 de julio, los asistentes podrán presenciar el tradicional Concurso de la Camisilla, además del reconocimiento a la artesana Belkis Melgar por su trayectoria en la confección de esta prenda típica masculina. La jornada cerrará con una presentación de Osvaldo Ayala.

El 1 de agosto se realizará uno de los eventos más esperados: el Concurso de la Pollera, seguido de un reconocimiento a la artesana Omaira Janeth Vásquez por su aporte a la tradición artesanal panameña. En la noche se presentará el cantante de música típica Nenito Vargas.

La feria concluirá el 2 de agosto con una misa, el Concurso de Indumentaria Tradicional, un reconocimiento a Denia Zambrano por su labor en la promoción y salvaguarda de la pollera panameña, la tómbola de un automóvil y las presentaciones musicales de The Beachers e Idania Dowman.

Atlapa se llena de tradición con la celebración de la Feria Nacional de Artesanías.

Durante la presentación oficial del evento, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó que esta edición marcará un hito al reunir por primera vez a 677 artesanos, ocupando la totalidad de los espacios disponibles en Atlapa.

“La Feria Nacional de Artesanías enaltece nuestra identidad cultural y dinamiza la economía de quienes mantienen vivas nuestras tradiciones”, expresó la ministra.