Feria Nacional de Artesanías 2026 reunirá a 677 artesanos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La XLVI Feria Nacional de Artesanías se celebrará del 29 de julio al 2 de agosto en Atlapa, con la participación récord de 677 artesanos.

El Ministerio de Cultura (MiCultura) presentó oficialmente la XLVI Feria Nacional de Artesanías, que se celebrará del 29 de julio al 2 de agosto en el centro de convenciones Atlapa bajo el lema “Saberes Ancestrales”.

Durante el lanzamiento, realizado en la Ciudad de las Artes, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó que esta edición marcará un hito al contar, por primera vez en los 46 años de historia del evento, con la participación de 677 artesanos provenientes de todas las provincias y comarcas del país. La cifra representa un récord para la feria, ya que ocupará la totalidad de los espacios disponibles en el centro de convenciones Atlapa, comentó.

“La Feria Nacional de Artesanías enaltece nuestra identidad cultural y dinamiza la economía de quienes mantienen vivas nuestras tradiciones”, expresó la ministra.

La XLVI Feria Nacional de Artesanías se celebrará del 29 de julio al 2 de agosto. Cortesía/Ministerio de Cultura

Página web y experiencias interactivas

En la conferencia, el director nacional de Artesanías, Algis Díaz, anunció que una de las principales novedades será el lanzamiento de la primera página web oficial de la Feria Nacional de Artesanías, desde donde los visitantes podrán consultar previamente la oferta artesanal, acceder a transmisiones en vivo, recorrer virtualmente los pabellones mediante un mapa interactivo y localizar directamente a cada expositor.

Asimismo, la feria incorporará nuevos espacios con la participación de la Ciudad de las Artes y el Centro de Arte y Cultura de Colón, además del área denominada “Experiencias Artesanales”, donde maestros artesanos realizarán demostraciones en vivo para compartir técnicas y conocimientos transmitidos de generación en generación.

Otra de las innovaciones será la digitalización de los procesos de inscripción y organización de los concursos de indumentaria folclórica, con el propósito de hacerlos más ágiles, transparentes y eficientes.

Más de 5 mil bailarines y 40 agrupaciones por día

La programación artística fue presentada por el director nacional de Folklore, José Alberto Sosa, quien informó que durante los cinco días del evento participarán más de 40 agrupaciones artísticas y folclóricas cada día, además de más de 5,000 bailarines.

La XLVI Feria Nacional de Artesanías se realizará del 29 de julio al 2 de agosto en Atlapa con 677 artesanos. Foto/Cortesía

Las presentaciones se desarrollarán en la tarima principal ubicada en la Isla de Atlapa y en el Teatro La Huaca.

Reconocimiento a la artesanía panameña

Durante la conferencia también participó la Maestra Artesana 2025, Gloria Lina Hernández, quien resaltó la importancia de preservar y transmitir los conocimientos tradicionales a las nuevas generaciones.

La artesana compartió además su experiencia representando a Panamá en eventos internacionales realizados en Turquía y Barbados, destacando el reconocimiento que ha alcanzado la artesanía panameña fuera del país.

Bajo el lema "Saberes Ancestrales", la XLVI Feria Nacional de Artesanías se celebrará del 29 de julio al 2 de agosto. Foto/Ministerio de Cultura

Artesanías, gastronomía y concursos

Durante la feria, los visitantes podrán adquirir una amplia variedad de productos elaborados por artesanos nacionales, entre ellos molas, sombreros pinta’os, cerámicas, chaquiras, tallados en tagua, cutarras, textiles e indumentarias tradicionales.

El evento también contará con muestras gastronómicas, actividades para toda la familia y los tradicionales concursos de la feria, como los de Camisilla, Artesanía Destacada, Reina Artesanal, Polleras con Labores e Indumentarias Folclóricas, que reconocen la creatividad y la preservación del patrimonio cultural panameño.

La XLVI Feria Nacional de Artesanías abrirá sus puertas del miércoles 29 de julio al domingo 2 de agosto, en horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

El costo de entrada será de B/.3.00 para el público general, B/.1.50 para jubilados y estudiantes, mientras que los menores de 12 años ingresarán gratuitamente.