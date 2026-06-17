Festival Alfredo De Saint Malo reunirá a destacados músicos internacionales en su edición número 20

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Festival Alfredo De Saint Malo celebrará sus 20 años con once días de conciertos, clases magistrales y artistas internacionales en distintos escenarios de Panamá.

La música académica volverá a ocupar los principales teatros y centros culturales del país con la celebración del XX Festival Internacional de Música Académica Alfredo De Saint Malo (ASMF), que este año conmemora dos décadas de trayectoria bajo el lema “20 años tejiendo cultura”.

Organizado por la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá (Funsincopa), con el respaldo del Ministerio de Cultura, el festival ofrecerá once días de actividades que incluirán conciertos, clases magistrales, ensayos y seminarios, informaron esta semana los organizadores.

Artistas de renombre internacional

La edición número 20 contará con la participación de destacados músicos y maestros invitados, entre ellos el director estadounidense Christopher Russell, la pianista uruguaya Mariana Airaudo, el saxofonista Preston Duncan y Hu Chenyun, virtuoso de la suona procedente de Shanghái, China.

En sus 19 ediciones anteriores, el festival ha realizado 233 conciertos y ha recibido a cerca de 69,000 espectadores de 36 países.

Uno de los momentos más esperados será la interpretación de la Sinfonía No. 2 “Resurrección”, de Gustav Mahler, considerada una de las obras más monumentales del repertorio sinfónico. La producción reunirá a dos coros nacionales y a solistas internacionales, y servirá como cierre del festival los días 25 y 26 de julio en el Teatro Balboa.

La formación musical y sedes

Además de las presentaciones artísticas, el festival mantendrá su componente académico. La Ciudad de las Artes será la sede principal de los seminarios especializados en cuerdas, maderas, metales, percusión y pedagogía musical.

La programación también se extenderá a otros espacios como el Teatro Ateneo, la Biblioteca Nacional, el Museo del Canal y la Iglesia San Francisco de Asís.

“El festival se ha consolidado como una casa para el aprendizaje y un faro para el desarrollo musical en Panamá y la región”, dijo Isaac Casal, presidente de Funsincopa y director artístico del evento.

Por su parte, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó la contribución de la fundación al fortalecimiento de la vida cultural panameña durante las últimas dos décadas.