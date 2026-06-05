Festival de Eurovisión pierde 35 millones de espectadores en su edición sin España

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La 70ª edición del Festival de Eurovisión, celebrada en mayo en Viena y en la que cinco países, incluido España, decidieron no participar por la inclusión de Israel, tuvo una audiencia de 131 millones de personas, 35 millones menos que en su edición de 2025, según los datos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

El pasado año, la audiencia fue de 166 millones de espectadores en los 37 países participantes, mientras que en 2026 las mediciones se realizaron en 35 mercados televisivos, excluyendo algunos de pequeño tamaño sin datos de audiencia, según puntualizó la UER.

Al boicot de RTVE, que tampoco emitió el festival, se unieron Países Bajos, Islandia, Irlanda y Eslovenia, mientras que en esta edición regresaron Moldavia, Rumanía y Bulgaria, esta última ganadora con la canción Bangaranga, de la artista Dara.

Los países nórdicos volvieron a mostrar su fidelidad al festival con cuotas de audiencia superiores al 92% en Finlandia, al 85% en Suecia, al 83% en Noruega y del 79% en Dinamarca.

La pérdida de espectadores no solo se explica por los países que decidieron no participar al hacerlo Israel, ya que según las cifras de la UER también hubo una fuerte caída de 3.8 millones de espectadores en Polonia, de 3.7 millones en Reino Unido o de 3.3 millones en Francia.

Los mayores crecimientos se registraron en Austria, el país anfitrión, y en Australia, que sumaron 2.4 millones de telespectadores más.

También se registró un descenso en la cuota media de audiencia, que fue del 42.62%, cinco puntos porcentuales menos que el pasado año, aunque UER destacó que sigue siendo más del doble de la media habitual para los canales que emiten el certamen.

“La audiencia sigue siendo sólida en un panorama mediático competitivo, una vez tenidos en cuenta los espectadores de los cinco miembros de la UER que decidieron no participar este año”, valoró la organización, que agrupa entes audiovisuales públicos de 56 países, incluyendo RTVE.