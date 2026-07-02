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    COPA MUNDIAL DE FÚTBOL

    Fher responde a Liam Gallagher antes del México vs. Inglaterra: ‘No manches, ubícate’

    El vocalista de Maná respondió al líder de Oasis, quien pronosticó una victoria de Inglaterra por 5-0 sobre México en los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará este 5 de julio en el Estadio Azteca.

    Getzalette Reyes
    Fher responde a Liam Gallagher antes del México vs. Inglaterra: ‘No manches, ubícate’
    Aficionados de México reaccionan durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Ecuador. EFE/Sáshenka Gutiérrez

    La expectativa por el duelo entre México e Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial 2026 también se trasladó al ámbito musical, luego de que el vocalista de la banda mexicana Maná, Fher, respondiera al cantante británico Liam Gallagher por un polémico pronóstico sobre el partido.

    Todo comenzó cuando Gallagher, líder de la banda británica Oasis, publicó en su cuenta de X que Inglaterra derrotaría a México por 5-0 en el encuentro del próximo 5 de julio, comentario que generó una ola de reacciones entre los aficionados mexicanos.

    La respuesta de Fher no tardó en llegar. A través de una historia publicada en sus redes sociales, el cantante cuestionó el pronóstico del británico.

    “El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate, güey. ¿5-0? Cálmate. Ahí nos vemos el domingo a ver cómo nos va, güey”, expresó.

    La selección mexicana aseguró su clasificación a los octavos de final tras vencer el pasado martes a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, resultado que alimentó la ilusión de la afición local.

    Durante el encuentro, miles de aficionados corearon el ya popular “¿Y si sí?”, una frase que se ha convertido en símbolo del optimismo de quienes creen que el Tri puede romper los pronósticos y pelear por el título mundial.

    Por su parte, Inglaterra tuvo que esforzarse para avanzar de ronda. El equipo dirigido por Thomas Tuchel derrotó por 2-1 a República Democrática del Congo gracias a un doblete de su capitán, Harry Kane, quien revirtió el marcador tras el gol inicial del conjunto africano.

    ¿Cuándo se juega el México vs. Inglaterra?

    El partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

    En Panamá, el compromiso podrá seguirse a partir de las 7:00 p.m.

    Getzalette Reyes

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