Forbes incluye a Bad Bunny en su exclusiva lista Iconoclast 50

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El artista puertoriqueño, Bad Bunny fue incluido por Forbes en la lista Iconoclast 50, la lista que reúne a los líderes más influyentes de las finanzas, la industria, el entretenimiento, los medios de comunicación y la tecnología.

De acuerdo con la revista, los incluidos en esta lista, “están transformando el panorama mundial y desafiando el statu quo”.

En una publicación de Instagram, Forbes explica que la inclusión del “conejo malo, se dio luego de haber encabezado el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX pese a enfrentar ataques políticos y por haber acumulado más de 4,000 millones de reproducciones de dicha presentación en 24 horas en todas las plataformas digitales.

Su más reciente álbum, Debí tirar más fotos, que se convirtió en el primer disco completamente en español en ganar el premio al álbum del año en los Premios Grammy 2026, también fue motivo de su adhesión a la exclusiva lista.

En el ámbito del entretenimiento, también fueron incluidas personalidades como Taylor Swift, reconocida por ser una de las compositoras más exitosas de la industria y por contar con un patrimonio de $2,000 millones en marzo de 2026.

Beyoncé fue incluida en la lista por convertirse en la quinta artista en alcanzar el estatus de multimillonaria y por protagonizar una de las giras más exitosas de 2025.

Por su parte, The Weeknd fue incluido por ser el artista mejor pagado de 2025 y por su gira “After Hours Til Dawn Tour”, la de mayor recaudación para un artista masculino solista.

La escritora británica J. K. Rowling, creadora de la saga de Harry Potter, también forma parte de la lista gracias a la creación del J. K. Rowling Women’s Fund en 2025, una iniciativa enfocada en la protección de las mujeres.