Francia celebra su fiesta nacional en Panamá con homenaje a la historia del Canal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La recepción oficial por la Fiesta Nacional de Francia se realizó en el Museo del Canal Interoceánico de Panamá. La embajadora Aude de Amorim destacó la relación bilateral, el respaldo francés a Panamá y felicitó a España tras la semifinal del Mundial de Fútbol.

La celebración de la Fiesta Nacional de Francia en Panamá tuvo este martes un guiño al fútbol.

Horas después de que la selección española derrotara a Francia en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA, la embajadora francesa en Panamá, Aude de Amorim, felicitó públicamente al equipo español durante la recepción oficial del 14 de julio, al tiempo que elogió el desempeño de la selección francesa.

“En el deporte es el mejor que gana, y felicito a España y también al equipo de Francia, que se confirmó como el orgullo de toda una nación, en su talento y su diversidad”, expresó la diplomática al inaugurar la recepción efectuada en el Museo del Canal Interoceánico de Panamá, en el Casco Antiguo.

Al acto asistieron representantes del Ejecutivo, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros del cuerpo diplomático e invitados especiales.

La embajadora explicó que la sede fue escogida por su simbolismo histórico, ya que el edificio albergó a la antigua Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá, creada por el francés Ferdinand de Lesseps para impulsar la construcción del Canal.

Recordó que fue precisamente allí donde, en 1879, De Lesseps inició un proyecto que transformó el comercio mundial y marcó el vínculo histórico entre ambos países.

Más allá de la conmemoración, De Amorim aprovechó la ocasión para destacar el papel de Francia como un aliado comprometido con el multilateralismo y la cooperación internacional, en un contexto global que calificó como “convulsionado”.

La embajadora Aude de Amorim destacó que unas 60 empresas francesas mantienen inversiones en Panamá. Foto/Cortesía

En el plano bilateral, felicitó a Panamá por los avances para adoptar estándares internacionales de transparencia financiera y tributaria, reiteró el respaldo de Francia a la salida del país de la lista fiscal de la Unión Europea y manifestó su confianza en una futura adhesión panameña a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En representación del Gobierno panameño, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que la celebración del 14 de julio trasciende el recuerdo de la toma de la Bastilla y simboliza valores universales como la libertad, la ciudadanía y la democracia.

La recepción se llevó a cabo en el Museo del Canal, ubicado en Casco Antiguo. Foto/Cortesía

Chapman señaló que la relación entre Panamá y Francia antecede incluso al nacimiento de la República, al recordar la participación francesa en los primeros esfuerzos por construir el Canal de Panamá.

El ministro destacó que el Museo del Canal constituye un escenario apropiado para la conmemoración, pues preserva la memoria de la contribución francesa a una de las mayores obras de ingeniería del mundo y reafirma el compromiso de Panamá con la neutralidad permanente de la vía interoceánica.

También valoró que Francia sea uno de los Estados adheridos al Protocolo del Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá.

En su intervención, Chapman coincidió con la embajadora al mencionar el Mundial de Fútbol como un ejemplo de los vínculos culturales entre ambas naciones y sostuvo que el deporte contribuye a acercar pueblos y fortalecer la cooperación internacional.

La velada incluyó una muestra de la cultura francesa. Los invitados disfrutaron de un menú inspirado en la gastronomía del país europeo y pudieron apreciar afiches y material informativo que destacaba su historia, patrimonio y paisajes.