Habilitarán estadios y gimnasios del país con pantallas gigantes gratis para ver a ‘La Sele’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cinco provincias contarán con zonas gratuitas con ambiente familiar durante la fase de grupos este 17, 23 y 27 de junio

Panamá contará con cinco “Fan Zones” públicos en el país para disfrutar gratis con pantallas gigantes los próximos partidos de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, informó el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

A partir de este 17 de junio de 2026, la institución habilitará recintos deportivos de las provincias de Panamá, Chiriquí, Veraguas, Herrera y Colón para disfrutar en pantalla gigante de los partidos de la Selección Nacional en el Mundial.

Foto: Archivo. LP/Agustín Herrera

Sedes oficiales y logística por provincia

Pandeportes informó que seleccionó infraestructuras clave con capacidad masiva para asegurar la comodidad de la fanaticada en diferentes regiones de la república:

Panamá (Capital) : Gimnasio Roberto Durán , ubicado en la Ciudad Deportiva Irving Saladino .

Chiriquí : Gimnasio La Basita en la ciudad de David.

Veraguas : Estadio Omar Torrijos Herrera en Santiago.

Herrera : E stadio Los Milagros en Chitré.

Colón : Estadio Mariano Bula en la costa atlántica.

La audiencia preliminar tiene lugar en la Arena Roberto Durán. LP Roberto Cisneros

Calendario de transmisiones y horarios de acceso

Las fechas asignadas corresponden a los compromisos oficiales de la selección nacional en el Mundial con las siguientes aperturas de seguridad:

Miércoles 17 de junio: Transmisión desde las 6:00 p.m. (Puertas abiertas a las 5:00 p.m.).

Martes 23 de junio: Transmisión desde las 6:00 p.m. (Puertas abiertas a las 5:00 p.m.).

Sábado 27 de junio: Transmisión desde las 4:00 p.m. (Puertas abiertas a las 3:00 p.m.).

La organización de seguridad de cada coliseo enfatizó que las puertas abrirán exactamente una hora antes del pitazo inicial de cada partido para agilizar el ingreso y control de los fanáticos.

'Marea roja', lista para apoyar a la 'Sele'. Archivo. LP

Mecanismo de entrada: Control por cintillos gratuitos

Aunque el evento es "completamente gratis", el acceso a las graderías e instalaciones estará estrictamente regulado mediante un sistema de cintillos físicos para respetar las normas de capacidad y seguridad de los estadios y gimnasios:

Oficinas Regionales: Los ciudadanos pueden retirar sus cintillos con antelación acudiendo directamente a la Oficina Regional de Pandeportes de su respectiva provincia. Taquillas de las Sedes: También se habilitará la distribución de cintillos en los accesos de las sedes mencionadas una hora antes de iniciar cada encuentro, sujeto a disponibilidad del aforo.

Ya el presidente José Raúl Mulino, quien no viajará a Canadá y verá los partidos “con la Marea Roja, aquí en Panamá”, había anunciado el pasado 21 de mayo que se instalarían pantallas gigantes para ver el Mundial en puntos como el Parque Omar, Atlapa, Tocumen, Chitré, Santiago, Colón y David. Sin embargo, no se ha aclarado hasta el momento si estos puntos mencionados se mantienen o han sido reemplazados por los gimnasios y estadios anunciados por Pandeportes.