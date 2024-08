Horóscopo 25-08-2024

Escuchar audio noticia

Aries

Amor: Definirás situaciones comprometidas sin necesidad de ser tajante. La amistad entre enamorados es tan importante como el deseo físico.

Dinero: Apertura en tu carrera laboral y profesional. Es probable que surjan nuevas ideas para aprovechar. Darás un salto importante.

Tauro

Amor: Sé más cuidadoso con las promesas de amor que realizas. No las tomes a la ligera o terminarás por herir a los que te rodean.

Dinero: Los ambientes laborales siempre se prestan para generar comentarios de mal gusto. Mantente alejado de este círculo.

Géminis

Amor: Debes permitirte tomar las críticas constructivas como tal. Deja que tu pareja te ayude a crecer y mejorar como persona.

Dinero: No dejes de lado tus principios solo para congeniar con el resto de tus compañeros. Sigue tu propio camino.

Cáncer

Amor: Si pasaste por momentos difíciles en tu relación de pareja, lo malo ya quedó atrás. Vivirás momentos de perfecta comunión.

Dinero: Se retrasan anhelados proyectos económicos. Mejor, crea las condiciones para aumentar la suerte en la búsqueda de la riqueza.

Leo

Amor: Apoyarse en los mejores momentos compartidos con tu pareja servirá para recuperar las emociones que permanecían olvidadas.

Dinero: No dejes de interesarte por la economía del hogar. Las finanzas se manejan mejor si con tu pareja apuntan a un mismo objetivo.

Virgo

Amor: Conseguirás tranquilizar el ánimo de tu pareja, de manera que vuelva a encontrar la serenidad. Cómprale unas flores.

Dinero: Tu carácter apasionado y el deseo de conseguir algo más grande a nivel económico te permitirá obtener algo perdurable.

Libra

Amor: Es bastante probable que alguien de tu familia te traiga un dolor de cabeza. Lo resolverás en breve, aunque el costo será alto.

Dinero: Harás una muy buena inversión y obtendrás resultados satisfactorios. Te encuentras en un momento de recuperación económica.

Escorpio

Amor: Tu familia y tu pareja aplauden tus éxitos, pero a la hora de cooperar reclaman tu constante presencia. Defiende tu espacio.

Dinero: Deja de postergar esos trámites engorrosos que tienes pendientes, de lo contrario te afectarán mucho económicamente.

Sagitario

Amor: No esperes que el amor y la felicidad aparezcan mágicamente. Estos están escondidos en cada momento que vives con tu pareja.

Dinero: No confíes ciegamente en tus compañeros laborales recién conocidos, mejor muéstrate reservado respecto a tus opiniones.

Capricornio

Amor: Finalmente te pondrás de acuerdo con tu pareja en la adquisición de una mascota. Disfruta cada momento con el recién llegado.

Dinero: Aprovecha tu experiencia de larga data en tu cargo para brillar sobre la competencia recién llegada, y deja claro quién eres.

Acuario

Amor: Completamente compenetrado con tu pareja, estarás en todo momento tan enamorado como el primer día.

Dinero: No utilices triquiñuelas o astucias para socavar los cargos de tus pares, destácate por tu capacidad y tus virtudes.

Piscis

Amor: Recibirás gestos estimulantes de la persona que menos te imaginas. Pueden ser sentimientos ocultos que llegan tímidamente.

Dinero: No has podido surgir en tu trabajo. Esto no es porque no hagas nada por ello sino porque la gente que te rodea te hunde.