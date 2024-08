Horóscopo 29-08-2024

Escuchar audio noticia

Aries

Amor: Tienes que dejar de lado tu tendencia a mentir. Si tu pareja no puede confiar en ti, será imposible mantener una relación sólida.

Dinero: Debes tolerar los arranques de furia de tu jefe, y no cometas la tontería de enemistarte con él porque te puede costar caro.

Tauro

Amor: Valora las pequeñeces dentro de la pareja. Hoy te darás cuenta lo afortunado que eres por tener la compañía que tienes.

Dinero: Debes mantener tus principios en tu ambiente laboral, y no te dejes influenciar por el entorno a la hora de actuar.

Géminis

Amor: Ha llegado tu momento de encontrar el amor. Conocerás a alguien que se volverá muy importante para ti a futuro.

Dinero: Aprovecha el conocimiento de las personas que llevan en tu trabajo más tiempo que tú. Aprende de ellas todo lo que puedas.

Cáncer

Amor: Busca darle a tu pareja todo lo que tienes. No escatimes en dar tu amor desinteresadamente y sin dudas.

Dinero: Presta especial atención a tu trabajo durante el día de hoy, porque te estarán observando detenidamente, esperando tu fracaso.

Leo

Amor: Las fantasías que tienes con tu pareja parecen tener eco. Un clima de fuerte erotismo define las situaciones ambiguas.

Dinero: Todo ese trabajo duro que hiciste a principios de año te está reportando frutos. Tus superiores te darán un reconocimiento.

Virgo

Amor: Necesitas una relación que te haga sentir emocionalmente seguro y feliz. Tu objetivo será afianzar tu pareja para lograr el éxito.

Dinero: Te sentirás muy optimista en el terreno laboral. Las oportunidades empiezan a surgir de forma inesperada.

Libra

Amor: El amor no debe dar lugar para ningún tipo de falsedades o mentiras. No temas mostrarte tal y cual eres con tu pareja.

Dinero: No confíes en las alianzas que has establecido con ciertas personas no confiables en tu ambiente laboral. Precaución.

Escorpio

Amor: Si descuidas la atención hacia tu pareja acabarás pagando las consecuencias. Escucha sus necesidades y actúa en consecuencia.

Dinero: Debes tener más fe en ti mismo y en tus proyectos. Esa propuesta que quieres hacer en el trabajo será bien recibida.

Sagitario

Amor: No conseguirás congeniar con tu pareja por más que lo intentes el día de hoy. Relájate y aguarda que la situación se apacigüe.

Dinero: Las inseguridades te invadirán por doquier en la jornada. No permitas que se noten en tu temple a la hora de decidir.

Capricornio

Amor: Enamoramientos espontáneos y grandes novedades gracias a tu alto grado de comunicación y sensualidad. Te sorprenderás.

Dinero: Proyectarás en tu trabajo una mente animosa y creadora de ideas. Tu dinamismo te dará gratas noticias económicas.

Acuario

Amor: Saldrán a la luz inseguridades latentes de tu pareja que te ayudarán a vislumbrar los motivos de recientes peleas.

Dinero: Es hora de deja de lado todo tipo de inseguridades. Deberás mostrar temple de acero en decisiones a tomar hoy.

Piscis

Amor: Estarás disponible para todo. Te encantará sentirte necesitado por tu pareja. Ten cuidado de no caer en excesos, compórtate.

Dinero: Un esfuerzo para gestionar tu dinero será positivo para tu seguridad financiera a largo plazo. Corta tus gastos superfluos.