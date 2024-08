Horóscopo 31-08-2024

Escuchar audio noticia

Aries

Amor: Irradiarás magnetismo. Si estás pasando por una crisis amorosa, encontrarás un estímulo para entablar encuentros apasionados.

Dinero: Posibilidad de recibir dinero vinculado con herencias, sucesiones, seguros o juicios. También propicio para pedir préstamos.

Tauro

Amor: Te sentirás muy a gusto con tu pareja y querrás disfrutar de una velada romántica. Hazle un regalo especial y salgan a cenar.

Dinero: Estabilidad en el trabajo y en los asuntos financieros, aunque en algún momento te hayan causado complicaciones.

Géminis

Amor: Contarás con fuertes posibilidades de encontrar el amor de tu vida, por lo tanto, no te quedes en tu casa. Elige tu vestuario.

Dinero: Tienes un margen de maniobra para gastos, pero no te sobregires y ten en cuenta que hay que reservar para el mes que viene.

Cáncer

Amor: Reconoce que te equivocaste porque tu felicidad futura podría estar en riesgo. Habla con tu pareja para solucionar las diferencias.

Dinero: Tienes el impulso y la necesidad de gastar en nimiedades. Pero recuerda que tu posición económica actual no es la mejor.

Leo

Amor: El buen desarrollo de tu vida laboral posibilitará que tú y tu pareja puedan planificar detalles para su próxima convivencia.

Dinero: Estos días se incrementarán tus ingresos de forma significativa. Se debe al esfuerzo realizado días anteriores. Es merecido.

Virgo

Amor: Las relaciones íntimas son para ti tan importantes como alimentarte. No debes forzar las situaciones o podrías vivir un mal momento.

Dinero: Nada te sentará mejor que escuchar a tus seres más cercanos antes de realizar inversiones de alto riesgo.

Libra

Amor: Dialogando sin prejuicios superarás contratiempos amorosos, pero el orgullo no te dejará poner las cosas en claro.

Dinero: Es importante recordar que a la suerte hay que ayudarla. Buen momento para invertir y arriesgar parte de tu capital.

Escorpio

Amor: Mil replanteos sentimentales. Tendrás más suerte si no permites que otros decidan por ti. Toma las riendas de tu vida.

Dinero: Se activan los asuntos vinculados con ventas, comercio, periodismo o medios de comunicación y tú debes estar actualizado.

Sagitario

Amor: Deberás dejar de lado tu vida de soltería completamente si pretendes que esta relación se proyecte en el tiempo.

Dinero: Las cosas no marcharán como lo planeaste en la jornada de hoy. No tomes riesgos innecesarios. Deberás ser muy cuidadoso.

Capricornio

Amor: Momento para estar solo y tranquilo, no te compliques con los caprichos y exigencias de tu pareja o familiares cercanos.

Dinero: No tendrás éxito en todo lo que te propongas, a pesar del esfuerzo invertido. Pero no te desanimes, no se puede ganar siempre.

Acuario

Amor: Por qué vivir discutiendo y amargándote con una pareja que ya no amas. Decídete y pon punto final a esa relación.

Dinero: Los éxitos recientes te brindan la confianza y el arrojo necesarios para enfrentar nuevos proyectos, de manera brillante.

Piscis

Amor: Con tu pareja, procura evitar discusiones innecesarias y mejor concéntrate en hacer que las cosas funcionen con menos problemas.

Dinero: Estarás muy solicitado en el ámbito laboral. Será un período de hiperactividad, inspiración, condecoraciones y avances.