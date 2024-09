Horóscopo del 02-09-2024

Escuchar audio noticia

Aries

Amor: Cuando ya no tengas fuerzas para seguir, encontrarás en tu pareja la fortaleza y el empuje que necesitas. Cuenta con ella.

Dinero: La idea brillante que pensabas llevar a cabo hoy, conviene dejarla para otro momento y analizarla más detenidamente.

Tauro

Amor: Sé cauteloso a la hora de tomar una decisión. Cuando rompes la barrera de la amistad ya no hay vuelta atrás.

Dinero: Los grandes avances económicos están por llegar, y la transformación se producirá con la ayuda de la persona que menos esperas.

Géminis

Amor: Deberás pasar por algunos momentos de tensión junto a tu pareja debido a la aparición de ciertos elementos de discordia.

Dinero: Prepárate para el inicio de una etapa de complicaciones continuas a nivel económico. Mucho cuidado con los gastos superfluos.

Cáncer

Amor: Momento de estrés en la pareja que se verá reflejado en constantes discusiones y desencuentros. Paciencia.

Dinero: Tu frontalidad puede ser un problema en algunas ocasiones, sobre todo en el trato con tu personal a cargo.

Leo

Amor: No permitas que tu olvido te juegue una mala pasada. Perdona pero no olvides, porque hay personas que no pueden cambiar.

Dinero: Te descubrirás buscando todo tipo de excusas para no sentarte a terminar el trabajo atrasado. Acepta tus obligaciones.

Virgo

Amor: Deberás hacer uso de cada céntimo de paciencia y tolerancia en el trato con tu pareja para el día de hoy. No desesperes.

Dinero: Te librarás de ciertos compromisos justo a tiempo para caer en otros. Aprovecha al máximo esta jornada laboral.

Libra

Amor: Toma este periodo de soledad por el que estás atravesando como una oportunidad para vivir nuevas y enriquecedoras experiencias.

Dinero: Debes ser más selectivo con las batallas que decides pelear. Solo así podrás salir victorioso en la mayoría de las veces.

Escorpio

Amor: Tu pareja te hará notar lo desconsiderado que estás siendo con ella mediante la amenaza de terminar la relación. Abre tus oídos.

Dinero: Toma conciencia de tu actual situación económica. Reduce los gastos superfluos o te ahogarás en un mar de deudas.

Sagitario

Amor: Hoy, al igual que casi todos los días, tendrás discusiones con tu pareja. Existen cosas en ti que deberías cambiar.

Dinero: La práctica en tu trabajo te ha llevado a optimizarlo increíblemente. Tendrás un rendimiento que ni tú podrás creer.

Capricornio

Amor: Toma con pinzas la nueva relación en la que te has embarcado. No te entregues completamente, procura conocer mejor a tu pareja.

Dinero: No podrás soportar otra semana de tanta exigencia como la última. Deberás buscar otra forma de organizarte.

Acuario

Amor: Que tus inseguridades propias no se conviertan en el talón de Aquiles de la pareja. Aprende a confiar en tu persona amada.

Dinero: No permitas que tu tendencia a hablar de más te ponga en situaciones comprometidas en lo laboral. Piensa antes de hablar.

Piscis

Amor: No apresures las cosas con tu nueva pareja. Tómate tu tiempo o terminarás por espantarla, hazla sentir que puede confiar en ti.

Dinero: Tendrás un desempeño laboral aceptable durante la jornada de hoy. Todo irá sin mayores inconvenientes o complicaciones.