Horóscopo del 20-08-2024

Aries

Amor: Superarás las malas experiencias pasadas a través de un nuevo y sincero amor que llega a tu vida. Recuperarás tu buen humor.

Dinero: Sin complicaciones en la administración de tus cuentas. Actúa con rapidez si se te presentara alguna piedra en el camino.

Tauro

Amor: Las infidelidades son temas complicados en la pareja. No hay una fórmula mágica para poder superarlos, solo la paciencia.

Dinero: Necesitarás de un tiempo para considerar ofertas que has recibido de cambio de trabajo. Determina cuál te será de mayor gusto.

Géminis

Amor: Puedes vivir una crisis en tu pareja que afecte a tu vida sexual, pero no te preocupes porque la reconciliación valdrá la pena.

Dinero: Tus colegas recibirán un buen comentario tuyo y lo tendrán en cuenta, creándose un sentido de mutuo logro que los unirá más.

Cáncer

Amor: La aceptación abrirá muchas puertas a nivel sentimental para ti. Te permitirá alcanzar el amor que tanto ansías.

Dinero: Contarás con una extrema mala fortuna en todo lo que tenga que ver con inversiones a corto y mediano plazo. Cuidado.

Leo

Amor: Muéstrale a tu pareja que estás listo para planear un futuro en serio junto a ella, demuéstrale cuanto has madurado.

Dinero: Iniciarás la jornada laboral desde muy temprano en la mañana. Finalmente estás logrando tomar tu ritmo laboral acostumbrado.

Virgo

Amor: Que la soledad no te obligue a caer en garras de una relación poco fructífera que sabes te traerá serios inconvenientes.

Dinero: No puedes mantener un ritmo laboral correcto si no renuncias a la vida irresponsable de parrandas y juergas. Madura.

Libra

Amor: Momento ideal para el acercamiento de la pareja, muéstrate tierno y cariñoso, y no le temas al rechazo. Entrégate por completo.

Dinero: Los juegos de azar te darán una gran satisfacción económica. Invierte el capital recién ganado en tu hogar o tu coche.

Escorpio

Amor: El amor requiere de romanticismo, tómate tiempo para organizar una salida romántica y olvida las responsabilidades.

Dinero: Posees todas las características necesarias para ocupar el cargo que siempre soñaste. Demuéstraselo a tus superiores.

Sagitario

Amor: No te des por vencido hasta que hayas agotado todas las posibilidades a tu alcance. No dejes que el amor se te escurra entre los dedos.

Dinero: Cierra círculos, en el área económica haz un balance, revisa lo que funcionó en el año y descarta lo que causó pérdidas.

Capricornio

Amor: No huyas. No naciste para padecer la soledad. Te resultará difícil encontrar tu alma gemela, pero no imposible. Persiste.

Dinero: Confusiones afectan el área laboral, muévete y lograrás mejores resultados. Revisa fracasos para no cometer los mismos errores.

Acuario

Amor: Disfrutarás en grande de tus relaciones afectivas. Pasarás por una etapa de plenitud y entendimiento con tu pareja. Aprovéchala.

Dinero: Estás en un período favorable respecto a tus finanzas, los ingresos crecen y te sentirás más tranquilo, utiliza tu ingenio

Piscis

Amor: Sienta las bases para una vida amorosa renovada activando tu vida social, llama a viejos amigos y haz contactos nuevos.

Dinero: Llega un dinero de forma inesperada. Quizás sería bueno que lo dediques a financiar la casa que quieres.