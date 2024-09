Horóscopo del 25-09-2024

Escuchar audio noticia

Aries

Amor: Estás inventando cada día un motivo para volver a levantarte con la misma persona. Plantea un plan a futuro y toma una decisión.

Dinero: Un ingreso extra de dinero que no tenías en tus planes se hará visible hoy y te dará un respiro para poder continuar.

Tauro

Amor: Las habladurías, celos y malos entendidos serán despejados de tu vida, no hagas caso a comentarios malinterpretados.

Dinero: Tu originalidad en el trabajo logrará que los demás te miren con admiración y pidan tus consejos.

Géminis

Amor: En el amor como en la guerra todo vale. Busca las estrategias necesarias para conquistar a esa persona que te quita el sueño.

Dinero: Sé prudente en asuntos de dinero y evita los riesgos innecesarios a la hora de excederte en gastos. Mejor ahorra.

Cáncer

Amor: Novedades. Días de reencuentros, uniones, ganancias y diversiones compartidas. Un amor regresa, dispuesto a todo.

Dinero: Continúa la escala hacia el éxito, mantente atento a las oportunidades y sigue proyectos que se han quedado estancados.

Leo

Amor: No esperes que tu pareja entienda cuáles son tus necesidades, exprésalas con toda claridad. Evitarás muchos conflictos.

Dinero: Si te deben dinero tienes que ser más agresivo para cobrar eso que has trabajado y no te han pagado. No regales tu esfuerzo.

Virgo

Amor: Pasarás por una etapa personal negativa. Se complicará tu relación de pareja, dejarás de lado la compañía para encerrarte en ti mismo.

Dinero: Estado de alerta en el plano económico. Decide con prudencia los movimientos que vayas a realizar con tu dinero. Cautela.

Libra

Amor: Los sentimientos serán adversos y a veces impulsivos. Sin embargo, con un poco de tu dulzura, la pareja podrá consolidarse.

Dinero: Serás promovido a una posición superior en tu trabajo y, por supuesto, la remuneración será mucho mayor.

Escorpio

Amor: Deberás recurrir a todo tu ingenio para resolver una situación bastante engorrosa con tu pareja. Resuelven las diferencias.

Dinero: La creatividad en el trabajo, teniendo en cuenta la racionalidad y la sensatez, puede hacerte ganar el reconocimiento general.

Sagitario

Amor: A menos que te adaptes y cedas, los enfrentamientos se sucederán y socavarán la relación. Puedes perder la cabeza.

Dinero: Aprovecha el impulso para mantener con un compañero de trabajo una conversación aclaratoria sobre algunos asuntos molestos.

Capricornio

Amor: Estás en un momento emocional tan bueno que te cuesta asimilarlo. Solo rememora viejas relaciones y sabrás valorar el presente.

Dinero: Es el momento de embarcarse en ese proyecto que tienes en mente. Ahora cuentas con la clave para que no salga mal.

Acuario

Amor: No te puedes quejar, porque tienes verdaderos amigos que están dispuestos a ayudarte. Escúchalos. Noche de conquistas.

Dinero: No deberás dejarte vencer por la impulsividad y el sueño de ganancias fáciles. Trata de ser cauto con las inversiones.

Piscis

Amor: Tu manera directa y abierta de comunicarte puede causar algunos roces con tu pareja A veces el tacto es la mejor táctica.

Dinero: Tus colegas y socios te estimularán para dar el salto que necesitas para así poder repuntar económicamente.