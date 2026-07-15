Jakly Bejarano: la actriz que se rapó, desafió serpientes y escuchó ‘voces de fallecidos’ durante el rodaje de Broken Land

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La protagonista de la película independiente volverá para impartir una master class y confía en que la cinta también forme parte de la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Panamá.

No todas las actuaciones comienzan con un cambio de vestuario. Para la actriz mexicana Jakly Bejarano, convertirse en Irene, la protagonista de Broken Land, significó despedirse de una larguísima cabellera, adentrarse en el desierto de Texas rodeada de serpientes de cascabel y chinches, aprender a desenvolverse en inglés y vivir un episodio que aún hoy la conmueve hasta las lágrimas.

De visita en Panamá como parte de una gira de medios, Bejarano visitó La Prensa y nos reveló aspectos detrás de cámaras que la impactaron. Destacó que nunca dudó cuando el director le propuso raparse para interpretar a Irene, una migrante que debía hacerse pasar por un joven.

“Cuando me explicó cómo veía al personaje, todo tuvo sentido. Sentí que ese cambio terminaba de darle vida a Irene. Me sentí libre, fuerte y lista para entrar al set”, contó.

Jakly Bejarano en Broken Land.

La transformación fue apenas el comienzo de un rodaje que calificó como uno de los mayores retos de su carrera.

Broken Land trata sobre un solitario ranchero de Texas (interpretado por el nominado al Óscar David Morse) que le dispara por error a una joven migrante embarazada (Jakly) cuando ella cruzaba su propiedad y luego debe decidir si la ayuda, arriesgándose a ser descubierto por su hijo, un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Durante casi siete semanas, el elenco y el equipo convivieron aislados en una inhóspita zona fronteriza de Texas, donde incluso fue necesario contratar a una persona encargada exclusivamente de retirar serpientes de cascabel del área de filmación. Los chinches también eran una amenaza constante y, según recordó la actriz, las compañeras revisaban diariamente sus cuerpos y cabello para evitar picaduras.

David Morse en Broken Land.

“Terminamos siendo una familia, porque no había nada alrededor. Comíamos, trabajábamos y enfrentábamos juntos todas las dificultades”, relató a este medio.

Los susurros que nunca olvidó

Uno de los momentos más impactantes ocurrió poco antes de grabar una escena junto al actor principal.

Mientras ensayaba sola en un pequeño remolque, comenzó a escuchar susurros. Al salir para comprobar de dónde provenían, descubrió que no había absolutamente nadie alrededor.

Lejos de sentir miedo, interpretó aquel instante como una conexión con las miles de personas migrantes que alguna vez cruzaron esa zona desértica.

“Pensé que eran esas voces que necesitan ser escuchadas y visibilizadas. Sentí que la película no iba sobre mí, sino sobre ellos”, expresó con los ojos humedecidos al recordar aquel episodio.

Para Bejarano, esa experiencia terminó reforzando el compromiso emocional con una historia que busca despertar empatía hacia quienes migran obligados por las circunstancias.

La actriz mexicana Jaklyn Bejarano visita La Prensa. 14 de julio de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

Una película que trasciende la ficción

La actriz sostiene que Broken Land no solo habla de migración, sino también de humanidad.

“Hoy tenemos muchas luchas sociales, pero falta algo fundamental: comprender al otro. La película invita a detenernos, mirar a las personas a los ojos y reconocer su historia”, afirmó.

La producción ha recorrido importantes festivales de cine en Estados Unidos y México, donde ha recibido una cálida acogida del público, especialmente entre las comunidades latinas, además de reconocimientos como el premio de la crítica del público en Florida.

Ahora, Bejarano espera que el recorrido continúe en Latinoamérica. La cinta participará en el Festival de Cine de Bogotá y la actriz manifestó su deseo de que también sea seleccionada para el Festival Internacional de Cine de Panamá, previsto para abril de 2027.

Regresará a Panamá

La visita actual no será la única. La actriz confirmó que volverá al país del 15 al 30 de octubre para ofrecer una master class dentro de los Imperial Music Awards, actividad con la que espera compartir su experiencia como actriz, bailarina y creadora escénica.

Mientras tanto, continúa desarrollando nuevos proyectos en teatro, danza contemporánea y cine, convencida de que Broken Land marcó un antes y un después en su carrera.

“Estoy completamente enamorada del cine. Después de esta experiencia, quiero seguir contando historias que hagan sentir y reflexionar”, concluyó la artista.