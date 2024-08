Jan Broberg fue secuestrada dos veces por un ‘Amigo de la familia’

Escuchar audio noticia

El caso de la familia Broberg es particular y escalofriante. En 1974, Robert Berchtold, un amigo cercano a ellos, secuestró a la pequeña, Jan Broberg de 12 años. Por suerte, los Broberg lograron recuperar a su hija, pero, cuando Jan cumplió 14 años, Berchtold la secuestró de nuevo.

Esta historia puede ser abordada desde muchos ángulos, partiendo de la experiencia de Jan, siguiendo por los motivos de Robert o analizando a la propia familia Broberg y su comportamiento frente a un “vampiro emocional”. En la serie A friend of the family, que estrena el día de hoy en Universal+, de cierta forma veremos el punto de vista de su productor, Nick Antosca.

Antosca quien en los últimos años se ha conocido por sus producciones de true crime como The Act (2019) y Candy (2022), conversó con La Prensa sobre cuál fue su mirada al abordar esta compleja historia y que lo atrajo para querer contarla.

¿Qué fue lo que más le atrajo de esta historia en comparación con sus trabajos anteriores, como The Act o Candy?

Me sentí atraído por la historia porque es tan increíble. Es aterradora, enloquecedora, y no podía dejar de pensar en ella. Y cuanto más te acercas y más piensas, hay algo incómodamente cercano y realmente humano en ella. Me refiero a que todos tenemos vulnerabilidades y debilidades que pueden ser explotadas por alguien en quien confiamos si se acerca mucho a nosotros. Y puede ser difícil admitirlo ante nosotros mismos. Es fácil juzgar desde fuera y mirar su historia y decir, ‘yo no haría eso’. Pero quería entender desde dentro cómo pudo haber sucedido esto y cómo se sintió.

Cuando se empieza a ver el programa, es imposible no buscar más detalles sobre la historia. Para mí, la narrativa de la serie es bastante ligera porque siento que no entra en los muchos detalles perturbadores. ¿Hizo esto a propósito? ¿Buscaba enfocarse más en la historia de la familia que en los detalles perturbadores?

Sí. Bueno, en primer lugar, psicológicamente, esta es una historia sobre personas que no ven algo. Están viviendo sus vidas durante años y esta cosa horrible está sucediendo en sus vidas y no la ven, los padres no la ven, la comunidad no la ve. Así que parecía apropiado que no nos detuviéramos en ello. Parecía apropiado que la audiencia tuviera ese horror silencioso y temor de saber lo que realmente está sucediendo en secreto. Pero viviendo en este mundo donde nadie puede verlo o nombrarlo claramente, tampoco queremos ser explotadores. No queríamos mostrar cosas en pantalla que fuesen a sobrepasar todo lo demás que vemos. Y no queríamos hacer algo con lo que los actores se sientan incómodos filmando. Eso realmente no es de lo que trata el programa. Sabemos que es una historia que involucra abuso sexual, pero sentimos que era más convincente y emocionalmente veraz de alguna manera mantenerlo fuera de pantalla.

¿Cómo fue el proceso de investigación? Sobre todo la investigación para el contexto social.

Sí, hablamos con Jan, sus hermanas y su madre. Su padre había fallecido, así que no pudimos hablar con él. Hablamos con Pete, Wes, la familia del detective del FBI, y ellos pudieron contarnos sobre su experiencia. También vimos muchas entrevistas con él y lo que hizo el documentalista. Así que teníamos el contexto de lo que la gente sabía y conocía en ese momento. Y realmente no conocían la palabra pedófilo en los años de 1970. Sabían que existían personas así, pero no era algo de lo que se hablara todo el tiempo, y no era algo para lo que tuviéramos la vigilancia que tenemos hoy en día.

¿Cómo fue hablar con Jan Broberg y cómo aportó al programa?

Lo primero que hice cuando empecé a pensar en hacer esto como un programa de televisión fue contactarla y averiguar si estaba interesada en contar su historia de esta manera. Y ella es una persona muy, muy fuerte, muy generosa, y también ha estado trabajando durante muchos años para dar a conocer su historia y educar a la gente sobre lo que le sucedió a su familia y cómo funciona el grooming.

Así que estaba muy abierta a ello. Y ese fue el comienzo de varios años de conversaciones mientras avanzábamos hacia la producción real. Y cuando estábamos en la sala de escritores, ella vino y habló con los escritores con frecuencia. Vino al set cuando estábamos filmando. También nos dio toneladas y toneladas de cosas como cajas y cajas de registros que había recopilado. Registros del FBI, registros policiales, transcripciones de cosas de la corte, muebles de su casa de la infancia, ropa, todas las cosas que podríamos usar para recrear su infancia con el mayor detalle posible. Así que eso fue esencial para el programa. Quiero decir, ella era un recurso sin el cual no podríamos ni querríamos haber hecho nada.

¿Cuál cree que es el mensaje positivo de la historia?

Esa es una gran pregunta. Creo que, como mencionaba antes, me atrajo la historia porque es una historia de una familia que se reencuentra con el tiempo. Están separados. Y a pesar de todo lo que pasan, son capaces de volver a reunirse y verse más claramente. Y los valores que permiten que sean explotados son los mismos valores que les permiten sanar y perdonarse mutuamente. Y esa fue una de las cosas que encontré más personalmente significativas sobre la historia. Y una de las razones por las que quería contarla es que es una historia muy complicada y trágica, pero de una manera extraña, tiene un final feliz.