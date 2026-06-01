Jazz, folclore y talento juvenil protagonizan Jazz Experience 2026 en Pedasí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Agrupaciones locales, exponentes del jazz panameño y jóvenes músicos de la Red de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles participaron en la primera edición del Jazz Experience 2026.

El Parque Central de Pedasí se convirtió en el escenario de la primera edición del Jazz Experience 2026, un encuentro musical que reunió a agrupaciones locales, destacados exponentes del género y jóvenes talentos de la provincia de Los Santos.

La actividad, organizada por la Dirección Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura (MiCultura), congregó a residentes y visitantes en una jornada que fusionó las raíces musicales panameñas con las estructuras e improvisaciones propias del jazz, llevando la experiencia artística al espacio público.

La iniciativa contó con el respaldo técnico y logístico de la Alcaldía de Pedasí y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), fortaleciendo la apuesta por la descentralización de la oferta cultural y el posicionamiento de los destinos del interior del país, resaltaron las autoridades.

Pedasí fortalece su oferta cultural y turística con el Jazz Experience 2026. Cortesía/Ministerio de Cultura

La apertura estuvo a cargo de Sentir Tableños, agrupación dirigida por el profesor Euclides Ballesteros, que presentó una propuesta musical en la que convergieron elementos del folclore santeño y armonías de jazz. Posteriormente, Kandall & the Chowmein Band ofrecieron un repertorio influenciado por el reggae y los ritmos latinos.

La programación continuó con la presentación de Milagros Blades Quartet, agrupación liderada por la percusionista panameña Milagros Blades junto a Gabriel Morán, Eduardo Heredia y Edwin Ávila, quienes llevaron al escenario una propuesta de latin jazz contemporáneo marcada por la improvisación y la riqueza rítmica.

Pedasí fortalece su oferta cultural y turística con el Jazz Experience 2026. Cortesía/Ministerio de Cultura

Más adelante, Papin’s Jazz Band, quinteto de jazz latino dirigido por el maestro Roberto Papín Florez, docente de la Universidad de Panamá, deleitó al público con un repertorio que reafirmó la vigencia y versatilidad del género.

SOBRE PEDASÍ Ubicado en el extremo suroriental de la península de Azuero, este distrito de la provincia de Los Santos es reconocido por sus playas, su riqueza natural, sus tradiciones y una creciente oferta de actividades artísticas que complementan su vocación turística.

Como parte de la jornada, también se entregaron reconocimientos a los diez artistas nacionales e internacionales que participan en la creación de murales inspirados en la identidad, las tradiciones y la riqueza natural de Pedasí, una iniciativa que busca fortalecer el arte urbano y el patrimonio cultural de la comunidad.

El cierre estuvo a cargo de la Big Band Avanzada de la Red de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá, programa social orientado a la formación musical de niños y jóvenes en todo el país. Bajo la dirección del maestro Alejandro Castillo, los estudiantes del módulo de Panamá Centro interpretaron piezas de blues, jazz clásico y adaptaciones de música tropical en formato de gran banda.

Tras el éxito de esta primera edición, los organizadores anunciaron que el próximo Jazz Experience se celebrará en Boquete durante el mes de septiembre.