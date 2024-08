Kany García: ‘Una buena canción siempre tendrá su espacio’, más allá de las modas

Escuchar audio noticia

La cantautora puertorriqueña Kany García está convencida de que, más allá del boom que pueda tener un género musical en particular, una “buena canción” siempre encontrará su lugar entre el público.

En los últimos años, la artista del género pop latino/balada romántica ha centrado su atención en seleccionar cuidadosamente su repertorio. “He estado cuidando más que nunca el repertorio, en qué saco, en ser atinada, en saber cómo puedo conectar con la gente”, cuenta la boricua, ganadora de seis Latin Grammy Awards.

Ese esmero en la selección de su música, según compartió en una entrevista con La Prensa, ha mantenido su enfoque en crear buena música y mantenerse vigente en la esfera artística. “Han sido los últimos tres añitos en los que no he parado, lo que me tiene con mucha gratitud y mucho respeto por parte de la gente que me ha regalado ese respaldo”, comenta García, nacida el 25 de septiembre de 1982.

Nuevo álbum

Este año, la artista lanzó su nuevo álbum titulado García, una producción en la que trabajó durante dos años y que incluye seis canciones inéditas.

El álbum cuenta con la colaboración de destacados artistas, como Carín León en Te Lo Agradezco, Christian Nodal en La Siguiente, y Young Miko en En Esta Boca. Estas colaboraciones demuestran la versatilidad de Kany García como compositora en una variedad de géneros musicales.

“A Carín (música regional mexicana) lo llevaba escuchando desde hace un tiempo, estaba loca por acercarme y presentarle esta canción, que la escribí a la medida de su voz, a la medida de lo que sabía que le quedaba bien. Con Christian (mariacheño), le llegó la canción, se enamoró de ella y me pidió hacer este dueto, y fue todo súper lindo. Y también está el factor de complicidad y amistad, como es el caso de Young Miko (trap latino), nos queremos mucho, nos admiramos un montón, e intentamos buscar un género que no fuera ni de ella ni mío, para que fuera un justo balance para ambas”, detalla García.

Sobre la incursión en distintos géneros musicales, García confiesa: “No sé para dónde me voy, pero de que me muevo, me muevo”. Para ella, es importante dejarse llevar por la música que va surgiendo y por las oportunidades que se presentan. “El regional en mi vida llegó para quedarse. No es que voy a hacer un álbum, pero seguramente seguiré haciendo canciones regionales porque me lo disfruto un montón”, asegura.

La artista, quien ha sido honrada con varios reconocimientos por sus éxitos musicales, subraya que no dejará de explorar y ser creativa. “Yo creo que eso es lo que más nos agradece la gente que va a los conciertos. Eso es lo que provoca que en un mismo espectáculo la gente baile, llore, o cante a todo pulmón”, expresa.

Próximo concierto en Panamá

A propósito de conciertos, Kany García espera reencontrarse con el público en ciudad de Panamá el 15 de septiembre, cuando se presente en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa.

“Al público panameño, decirles primeramente que se les quiere mucho. No me olvido, hace dos años fue nuestro último concierto, y han pasado muchas cosas después. En esa misma evolución, tengo preparada una puesta en escena increíble, hecha justamente para este García Tour. También habrá momentos muy especiales durante la noche”, finaliza.