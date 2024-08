“Kinds of Kindness” - Los amores tóxicos de Lanthimos

Escuchar audio noticia

Kinds of Kindness es la última producción del director griebo Yorgos Lanthimos, cuyas dos últimas producciones, The Favourite y Poor Things le dieron nominaciones a mejor película y mejor director. Kinds of Kindness nos presenta tres historias separadas, utilizando el mismo elenco en cada una de ellas, pero interpretando distintos personajes en entornos cambiantes, únicamente hiladas por las ideas y el mensaje de las narrativas.

Temáticamente, Lanthimos regresa a una de las ideas más repetidas en su catálogo: la siniestra necesidad humana de sentirse querido y deseado. Las tres historias exploran el resultado destructivo y violento de esta necesidad de sentirse amado. La audiencia verá reflejada en estas historias ideas en torno a la toxicidad de varios tipos de amores y relaciones, como lo son las relaciones controladores, el contraste de un amor idealizado con uno real, e incluso los amores obsesivos hacia una deidad. La película permite múltiples interpretaciones, y debido a la variedad de personajes que presenta no descarto que la audiencia vea detalles que le recuerden a personas y relaciones del mundo real.

Utilizando un formato narrativo poco ortodoxo, exploramos distintas formas de relaciones tóxicas, que llevan a los personajes a extremos bizarros, trágicos e inverosímiles. Si bien la película desborda creatividad, la falta de diálogos directos, y los elementos narrativos más experimentales, convierten a Kinds of Kindness en una obra desafiante, que demanda atención y compromiso de su audiencia a lo largo de sus casi tres horas de duración.

Estilísticamente la película demuestra un riguroso trabajo de cámara —a la altura que se espera de un director como Lanthimos, cuyo catálogo crece a una velocidad desaforada— sin perder la visión artística que lo caracteriza. Se deja a un lado la estética fantasiosa y opulenta de Poor Things, optando en vez por las imágenes de los suburbios y entornos urbanos. Sin embargo, permanecen los elementos grotescos y perturbadores que caracterizan al director griego, que si bien son claves para traer los elementos de humor negro a la obra, pueden ser un poco extremos para los integrantes de la audiencia que no esten familiarizados con el estilo de Lanthimos

El elenco que se repite a lo largo del tríptico largometraje es encabezado por Jesse Plemmons, Emma Stone y Willem Defoe, quienes encajan perfectamente en los bizarros escenarios de la narrativa. Stone, quien se llevó un Oscar en su última colaboración con Lanthimos, continúa demostrando su versatilidad en producciones cada vez más adentradas en el cine avant garde.

Plemmons en su primera colaboración con el director brinda una cualidad perturbadora pero mundana a sus roles, mientras que Defoe trae la excentricidad que lo caracteriza.

Como las demás obras de Lanthimos, Kinds of Kindness es polarizante y difícil. Una oferta cinematográfica distinta y complicada que por momentos puede sentirse dispersa, confusa y muy larga. Sin embargo, la visión artística es innegable y una que encantará a cierto tipo de audiencia. Especialmente si ya están familiarizados con las formas e ideas del visionario director griego.