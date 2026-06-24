¿La brujería evitó que Inglaterra le ganara a Ghana en el Mundial y la liberó para que golee a Panamá?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam, afirmó que usó sus poderos para que Harry Kane tuviera una noche sin goles, en el empate entre Inglaterra con Ghana y ahora le quitó el embrujo para golear a Panamá.

Luego de que la selección de Ghana lograra un histórico empate 0-0 ante la poderosa Inglaterra por la segunda fecha del Mundial de Fútbol, la narrativa del encuentro se trasladó rápidamente de las pizarras tácticas al terreno de lo místico, al viralizarse declaraciones de Stephen Osei Mensah, conocido como el brujo ghanés, Nana Kwaku Bonsam, quien aseguró haber usado sus poderes para que Ghana lograra el positivo resultado contar los ingleses.

Días antes del compromiso, el controversial sacerdote tradicional ghanés, Bonsam (cuyo nombre se traduce literalmente como “Diablo” o “Demonio”), lanzó una advertencia directa de la que se hizo eco el diario británico Daily Star.

“Estoy trabajando en Harry Kane... Sé qué hacer para detenerlo”, afirmó, aclarando que no buscaba una lesión grave para el atacante inglés, sino la suficiente interferencia espiritual para neutralizarlo en favor de su país.

Harry Kane desperdició la ocasión más clara del partido cuando el empate parecía inevitable en Boston.

La profecía

Los datos fríos del partido parecen darle la razón a los creyentes del esoterismo. Harry Kane, quien venía encendido tras anotar un doblete en la victoria 4-2 contra Croacia, vivió una noche para el olvido en Boston. El letal delantero central inglés apenas tocó el balón en 19 ocasiones.

La tensión máxima llegó al minuto 86. Tras un balón en el corazón del área chica, Kane quedó en una posición inmejorable para firmar el 1-0. Sin embargo, de manera inexplicable para uno de los rematadores más efectivos del mundo, su disparo se fue por encima del travesaño. La inusual falla selló el 0-0 definitivo.

Aunque la ciencia descarta cualquier influencia, las redes sociales estallaron de inmediato acreditando el resultado al ritual de Bonsam.

Harry Kane desperdició la ocasión más clara del partido cuando el empate parecía inevitable en Boston.. EFE/EPA/GREG M. COOPER

¿Maldiciones mundialistas?

Esta no es la primera vez que el chamán Stephen Osei Mensa, acapara las portadas internacionales. En el Mundial de Brasil 2014, Bonsam ya había reclamado la autoría de los problemas físicos en la rodilla que limitaron a Cristiano Ronaldo antes de enfrentar a Ghana. Aunque en aquella ocasión el astro portugués terminó jugando y anotando el gol del triunfo, el místico consolidó su reputación global como el “Diablo del miércoles”.

‘Quedas liberado, Harry’

Ahora, este 24 de junio de 2026, el curandero del santuario Kofi oo Kofi volvió a encender las plataformas digitales al publicar un video donde da por terminado el trabajo de bloqueo.

“Soy el espiritualista más poderoso del mundo. Ahora voy a liberar a Harry Kane para que en su próximo partido pueda marcar un gol. Harry, iré a visitarte. Somos hermanos. Te quiero mucho”, declaró Bonsam en sus redes sociales.

La noticia de la “liberación” causó revuelo inmediato entre la prensa y los aficionados ingleses. En tono de broma, algunos seguidores británicos, como el internauta Eden Johnson, reaccionaron pidiendo al brujo que “sea específico sobre el número de goles que Kane tiene permitido marcar”.

Reacciones sobre el embrujo a Inglaterra.

Impacto contra Panamá

Más allá de la magia y el misticismo, la realidad matemática favorece ampliamente a la escuadra africana. Tras debutar con una victoria ante Panamá en los últimos segundos del partido y rescatar este valioso punto frente a Inglaterra, Ghana se mete de lleno en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

Por su parte, Inglaterra retiene el liderato del grupo, pero ahora deberá asegurar su pase ante la selección panameña, con un Harry Kane que, según las leyes de la fe ghanesa, vuelve a tener el arco abierto.