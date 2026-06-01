Dua Lipa se casa en secreto en Londres y prepara una boda de tres días en Sicilia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En fotografías obtenidas por The Sun, los recién casados aparecen saliendo de la ceremonia civil tomados de la mano, mientras sus seres queridos les lanzan confeti y pétalos de flores desde ambos lados de la escalinata.

En secreto y de forma sorpresiva se casó la cantante británica Dua Lipa, con el actor Callum Turner, este domingo 31 de mayo en el Ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres.

En fotografías obtenidas por The Sun, los recién casados aparecen saliendo de la ceremonia civil tomados de la mano, mientras sus seres queridos les lanzan confeti y pétalos de flores desde ambos lados de la escalinata.

De acuerdo con Vogue, esta no será la única celebración de boda de Lipa y Turner esta semana. Está previsto un segundo evento de tres días en Palermo, Sicilia.

La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner se dieron el ‘sí’ en Londres en una boda secreta. The Sun

Entre los invitados que se rumora asistirán figuran amigos famosos como Elton John, Charli XCX, Mark Ronson, Donatella Versace y Simon Porte Jacquemus, a quien señalan como el posible diseñador del segundo vestido de novia de Lipa.

Según el diario italiano La Repubblica, la pareja decidió adelantar su unión para la primera semana de junio, prevista inicialmente para septiembre.

Para coordinar el evento, la organización ha fijado su cuartel general en el hotel de cinco estrellas Villa Igiea de Palermo, donde se han reservado dos plantas completas de suites para alojar a los invitados y al equipo técnico, según informó EFE.

Además, los novios han reservado espacios exclusivos en el centro de Palermo como el patio de la Galería de Arte Moderno (GAM), ubicada en la plaza de Sant’Anna, y el Palacio Gangi, escenario donde Luchino Visconti rodó la película ‘El Gatopardo’ (1963).

De acuerdo con el Daily Mail, la pareja se gastó más de un millón de libras (aproximadamente 1.3 millones de dólares) en la organización de su ceremonia en Sicilia.

La pareja anunció su compromiso el año pasado, cuando Lipa reveló la noticia en una entrevista de portada para British Vogue.

“Sí, estamos comprometidos”, aseguró Lipa en la edición de julio de la revista.

La unión se produce apenas dos años después de que la pareja hiciera pública su relación, en enero de 2024.