La enorme división que genera ‘La Odisea’ de Nolan entre los amantes del cine

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

Como si se tratase de Marmite (esa pasta viscosa, salada y de color marrón con la que muchos británicos “arruinan” las tostadas en el desayuno) o del cilantro, “La Odisea”, del director Christopher Nolan, despierta pasiones encontradas.

Mientras que algunos la consideran “una obra maestra en todos los sentidos”, “una película extraña, aterradora y pionera; con diferencia, la mejor del año hasta la fecha”, otros no solo critican sus diálogos o la construcción de los personajes, sino que la describen como “estructuralmente torpe”.

No obstante, para ser justos, la balanza se inclina claramente hacia las críticas positivas. Y, probablemente, eso también se ve reflejado en el dinero que el filme ha recaudado.

Según Forbes, debutó como el mayor estreno de la carrera del realizador, al recaudar unos US$124 millones en Estados Unidos durante sus primeros tres días y más de US$260 millones a nivel mundial.

El medio señala que, para Universal Pictures, empresa que habría invertido cerca de US$375 millones entre producción y marketing, el resultado representaría un éxito excepcional.

Pero antes de entrar de lleno en los elogios, así como en las valoraciones negativas que ha recibido la adaptación desde su estreno el 17 de julio, hagamos un repaso de la trama de este poema épico de más de 12.000 versos (dependiendo de la traducción) y cerca de 121.000 palabras.

La obra, escrita entre los años 850 y 750 a.C. en la antigua Grecia y atribuida a Homero, relata el azaroso viaje de regreso de Odiseo a su reino de Ítaca, un periplo que se prolonga durante más de una década tras combatir en la Guerra de Troya.

Durante su travesía, Odiseo (Matt Damon, en el filme) se enfrenta a criaturas mitológicas, desafía a los dioses y pierde a toda su tropa, mientras que, en Ítaca, su esposa, Penélope (Anne Hathaway), y su hijo Telémaco (Tom Holland) encaran sus propios desafíos durante la espera.

Con la trama sobre la mesa, no hace falta decir que se trata de una historia compleja y extensa, con múltiples niveles de realidad y líneas argumentales, difícil de plasmar en la pantalla.

Los elogios

Sin embargo, esto es algo que solo Nolan puede lograr, dice Kevin Malher, principal crítico de cine del diario británico The Times.

“Hace falta un cineasta con la profunda genialidad (y la absoluta falta de sentido del humor) de Nolan para atreverse a una tarea así. Y menos mal que lo hizo”, agradece Malher.

Christopher Nolan (en el centro) también es conocido por películas como "Inception", "Dunkirk" e "Interstellar". / Universal Studios

“Se percibe un anhelo palpable por la narración primigenia y una necesidad de arte que, además de entretener, pueda informar y enseñar”, comenta el crítico, en relación a la rapidez con que se vendieron las boletas para su proyección en el cine IMAX de Londres (28.000 en un día).

“Nolan lo ha conseguido. Esta es una obra maestra”, afirma.

Peter Bradshaw, reconocido crítico del periódico británico The Guardian, también derrochó halagos y puntuó al filme con 5 estrellas, algo que no suele hacer con frecuencia.

“Christopher Nolan reinventa la leyenda homérica como una colosal historia sobre el mito del origen de la desilusión de la posguerra, una épica prueba de angustia presenciada por los muertos y presidida por deidades caprichosas que participan casi en igualdad de condiciones con los humanos”, escribe Bradshaw.

“Es una película que rebosa ambición, audacia, seriedad, generosidad y estilo. Es cierto que hay algunos momentos en los que los diálogos son un poco simplistas, pero incluso estos se presentan con un toque enérgico”, añade.

Guy Lodge, de la revista estadounidense Variety, escribió: “Con una visión verdaderamente grandiosa y audaz, ‘La Odisea’ mantiene al espectador en vilo durante la mayor parte de sus casi tres horas de duración.

“Parece que, cada pocos minutos, ofrece al público otra escena espectacular que, en casi cualquier otra superproducción veraniega de los grandes estudios, sería un momento culminante que se podría destacar”.

Algunos destacan la actuación de Matt Damon, quien interpreta al héroe Odiseo. / Universal Studios

Aunque para David Rooney, de The Hollywood Reporter, la película resultaba algo “dispar”, la gracia estaba en la actuación del elenco.

“Damon está increíble, adentrándose en terrenos oscuros que rara vez, o nunca, había explorado en sus papeles anteriores”, dice.

“Hathaway es un ejemplo de aplomo férreo que enmascara la vulnerabilidad; Pattinson (en el papel de Antínoo, el líder de los pretendientes de Penélope y el principal antagonista de Odiseo) se mete de lleno en la maldad de su personaje con entusiasmo”.

Gregory Nussen, del medio estadounidense Deadline, destacó especialmente la actuación de Holland, la estrella de “Spider-Man”.

“Su interpretación parece sin duda teñida de la valiente ingenuidad de Spider-Man, que insiste en intentar influir en aquellos mucho más astutos y físicamente capaces que él”, escribió.

“Puede que Holland interprete a un niño, pero su actuación rebosa de una madurez recién descubierta. Es su mejor interpretación hasta la fecha”.

No todo son flores...

“Un error épico. Una adaptación muy absurda de ‘La Odisea’”.

Con este titular en la sección cultura de la revista The Economist, ya podemos darnos una idea de las opiniones vertidas en el artículo.

“En todos los aspectos, desde los decorados hasta la psicología de los personajes, dice mucho más sobre el Occidente moderno que sobre la antigua Grecia. Se toman libertades sorprendentes con la trama para convertir a Odiseo, el arquetípico héroe antiguo con defectos, en un simple ‘buenote’ moderno, suavizando sus defectos.

“Cualquier comportamiento indebido se justifica con el consumo de drogas o se insinúa que se debe a un proto-trastorno por estrés postraumático (la epidemia del sobrediagnóstico parece haber llegado hasta las antiguas costas de Ítaca)”, continúa.

“El paisaje tampoco es el adecuado y, a menudo, resulta demasiado bonito. Los soldados, vestidos con un elegante gris plomizo, parecen más juguetes de Warhammer que guerreros de la Antigüedad. Durante las escenas en la playa con la ninfa Calipso (Charlize Theron), Odiseo parece estar menos en un exilio angustioso que de una escapada al Caribe (llevan mucha ropa de lino)”, dice con ironía el autor.

Gregory Nussen, del medio estadounidense Deadline, destacó especialmente la actuación de Holland, la estrella de "Spider-Man". / Universal Studios

En otro extensísimo artículo publicado en The New York Review, el historiador, ensayista, crítico, columnista y traductor estadounidense Daniel Mendelsohn (traductor de “La Odisea”, entre otros textos), también expresa su insatisfacción con la película.

Odiseo “no se parece en nada a los héroes de Homero —que, al fin y al cabo, se jactan con regocijo ante los cuerpos mutilados de sus enemigos masacrados—, sino que se asemeja mucho a los héroes de las películas de Christopher Nolan. Este Odiseo atormentado y consumido por la culpa, despojado de humor e ingenio, de seducción y astucia, es un pariente del angustiado amnésico de ‘Memento’, de ‘Batman’, de ‘Oppenheimer’, hombres atormentados por un pasado con el que luchan de diferentes maneras”, dice.

Mendelsohn también destaca que se ha omitido mucho material del poema, “mientras que conserva material que aporta poco a su historia o a sus temas. Una escena confusamente prolongada de una batalla contra una raza de gigantes caníbales llamados los laestrigones, un episodio secundario del Libro 10, no aporta nada, salvo quizá una descarga de adrenalina para el público de entre dieciocho y veintiséis años”, señala.

El crítico de cine de The New Yorker Richard Brody, reconoce la inevitabilidad de las omisiones en la adaptación de una obra literaria tan extensa, pero cree que el problema radica en una ausencia más generalizada: la de los dioses.

“En el poema, la primera escena es un consejo en el palacio de Zeus, en el monte Olimpo, en el que los dioses discuten sobre el destino de Odiseo. En la película de Nolan, los personajes se refieren a los dioses, pero no hay debates divinos en el Olimpo y, de hecho, el único miembro del panteón griego clásico que aparece realmente es Atenea (Zendaya), que observa la acción de forma intermitente”, señala Brody.

“En su lugar, Nolan desarrolla un drama puramente humano.

“Contada de esta manera, con una intervención divina mínima, la historia sigue siendo una emocionante aventura llena de pasión, terror, ternura y asombro, pero carece de esa emoción especial que se siente al leer a Homero, esa sensación del abismo que separa las mentes modernas de las de la Edad del Bronce”.

Ni blanco ni negro

Algunos críticos se posicionaron en el medio de los dos extremos.

A Javier Ocaña, crítico del medio español El País, la cinta no lo impresionó demasiado, pero tampoco lo decepcionó.

“‘La Odisea’ es en sí misma, una buena película con momentos excitantes, pero no extraordinaria ni indiscutible. Nolan, también guionista en solitario, casi como no podía ser de otro modo, ha podado la obra de Homero siendo fiel a su espíritu. Y aunque el británico sea un esteta y un creador de poderosas imágenes, nunca fue el mejor de los narradores, lo que le lleva a cierta dispersión y a algún pasaje que no acaba de entenderse, principalmente la historia de Menelao y Helena de Troya”.

El elenco de "La Odisea" posa para la foto la noche del estreno en Leicester Square, Londres. / Getty Images

Para la académica inglesa especializada en estudios clásicos Mary Beard, “‘La Odisea’ es una película ágil, dinámica y contemporánea, sin ese lenguaje épico antiguo tan espantoso (...). Se trata de una epopeya y un mito en el aquí y ahora, no ambientados en un pasado lejano”.

Sin embargo, no está conforme con la conceptualización de los personajes, como por ejemplo Odiseo.

“En ‘La Odisea’ de Homero, el rasgo fundamental del héroe es su ‘astucia’ (...) Nadie cuenta historias tan fabulosas y exageradas como Odiseo, y eso forma parte del atractivo fascinante del poema.

“A menos que se me haya pasado por alto, no hay ni un solo chiste en toda la película, y nuestro héroe es mucho más unidimensional, obstinado e incluso impasible que en Homero”

Aun así, Beard cree que la película es una muy buena introducción a la obra de Homero y recomienda verla.

El público

En cuanto a la opinión de la audiencia, no es unánime, pero a la gran mayoría le gusta la película de Nolan.

Con un rating de 4.8 sobre 5 en Rotten Tomatoes, un sitio web estadounidense que recoge reseñas de cine y televisión, la mayoría de los comentarios son positivos.

Escena de "La Odisea" / Universal Studios

“‘La Odisea’ es una obra maestra absoluta. La mejor adaptación hasta la fecha. Nolan toma la epopeya de Homero y la transforma en algo más profundo y perturbador. Visualmente impresionante, emocionalmente intensa y llena de monstruos y consecuencias reales. Sin duda, una de las mejores películas del año”, dice Ana G.

Adrian S. comenta: “Lo único que puedo decir es que películas como esta hacen que valga la pena ir al cine. Una auténtica obra maestra de Christopher Nolan, que nunca defrauda. La película está llena de emoción y acción, te mantiene en vilo todo el tiempo, contiene elementos de terror y las actuaciones son de primer nivel. Para mí, personalmente, es la película del año”.

“La mejor obra épica en años, con una cinematografía impresionante, actuaciones sólidas y varias escenas destacadas”, dice Jouni M.

Tyler L., en cambio no salió muy contento del cine: “Por lo general, no soy de los que dicen ‘ojalá se hubieran ceñido más a la historia original’, pero en este caso —siendo un gran aficionado a la mitología griega— siento que la película no estuvo a la altura”.

Otro decpecionado fue Nikhil J: “Es una mala película. Aburrida, demasiado acelerada; no logras conectar con los personajes ni siquiera con la música. Soy fan del trabajo de Nolan, pero con este tema fracasó. Sin su nombre, esta película no es nada”.

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