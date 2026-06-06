La estación de Balboa: un siglo de historia ferroviaria frente a la amenaza de la demolición

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La historia del ferrocarril de Panamá está estrechamente ligada a los grandes acontecimientos que moldearon el país. Mucho antes de que el Canal de Panamá uniera los océanos Atlántico y Pacífico, una línea férrea atravesaba el istmo y se convertía en una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XIX.

Hoy, uno de sus símbolos más representativos, la estación de Balboa, enfrenta un futuro incierto.

La polémica surge a raíz del proyecto del Cuarto Puente. Según el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la estación se encuentra en la trayectoria de una de las estructuras del nuevo intercambiador vial y deberá ser demolida. La decisión ha despertado la oposición de residentes y organizaciones que consideran que la pérdida sería irreparable.

Obras del Cuarto Puente. Cortesía

Una pieza clave en la historia del istmo

El Ferrocarril de Panamá fue inaugurado en 1855 y transformó el tránsito entre ambos océanos. Su importancia estratégica atrajo el interés de inversionistas extranjeros y terminó convirtiéndolo en un activo indispensable para los proyectos que buscaban unir los mares.

Según registros de Panama Railroad History, cuando el francés Ferdinand de Lesseps impulsó la construcción de un canal a nivel en Panamá, la empresa ferroviaria representaba tanto un aliado como un obstáculo. Los elevados costos de transporte que cobraba la compañía llevaron a los franceses a comprarla en 1879 por aproximadamente 25 millones de dólares.

Imágenes de la antigua estación ferroviaria de Balboa. Crédito: Biblioteca del Congreso; Akira Matsushita; Archivo Nacional Americano

Durante los años de la empresa francesa, el ferrocarril alcanzó uno de sus momentos de mayor actividad. En 1886 llegó a transportar cerca de 800 mil pasajeros, una cifra extraordinaria para la época. Sin embargo, el fracaso financiero del proyecto canalero francés arrastró también a la compañía.

En 1902, Estados Unidos adquirió los activos de la fallida empresa francesa, incluido el ferrocarril. Un año después, durante los acontecimientos que desembocaron en la separación de Panamá de Colombia, la vía férrea desempeñó un papel determinante. Las tropas estadounidenses utilizaron el ferrocarril para impedir el avance de fuerzas colombianas hacia la ciudad de Panamá, en cumplimiento de compromisos asumidos bajo el Tratado Mallarino-Bidlack de 1846.

La construcción del Canal obligó posteriormente a una de las operaciones ferroviarias más complejas de la época: la reubicación de gran parte de la línea férrea entre 1907 y 1912 para permitir la excavación y creación del lago Gatún. El trabajo, dirigido bajo la administración estadounidense, costó alrededor de nueve millones de dólares.

Con la apertura del Canal en 1914 y el desarrollo posterior de la red de carreteras, especialmente la carretera transístmica inaugurada en 1943, la importancia comercial del ferrocarril comenzó a disminuir.

La estación que conectó dos océanos

Dentro de esa historia, la estación de Balboa ocupa un lugar especial. Ubicada en la entrada pacífica del Canal, fue concebida como la terminal ferroviaria que completaba el recorrido entre los océanos.

Para la Asociación de Comunidades del Área del Canal (ACAC), su valor va más allá del edificio. La estación forma parte de un conjunto urbano diseñado para integrarse al desarrollo de Balboa, una de las comunidades más emblemáticas de la antigua Zona del Canal.

Imágenes de la antigua estación ferroviaria de Balboa. Crédito: Biblioteca del Congreso; Akira Matsushita; Archivo Nacional Americano

De acuerdo con el libro El Canal de Panamá y su legado arquitectónico (1905-1920), de Carol McMichael Reese y Thomas F. Reese, la estación fue diseñada por el arquitecto Samuel Merritt Hitt y concluida en mayo de 1915. Su arquitectura combina elementos históricos y modernos dentro de un estilo neocolonial del barroco español, con remates curvos y ventanas inspiradas en la tradición morisca. El edificio contaba con un volumen central destinado a oficinas y sala de espera, flanqueado por amplios porches para pasajeros.

La obra ocupó además una posición estratégica dentro de la planificación urbana de Balboa. Los planos originales contemplaban una conexión directa entre la estación y la plaza principal ubicada frente al Edificio de la Administración, reforzando su papel como punto de entrada y articulación de la comunidad canalera.

Según los autores, su importancia fue tal que otras construcciones permanentes de Balboa debieron posponerse mientras las vías férreas continuaban siendo utilizadas para transportar material de excavación durante la construcción del Canal.

Más de un siglo después, el edificio permanece en pie y sigue siendo uno de los testimonios arquitectónicos más representativos del desarrollo urbano impulsado por la construcción de la vía interoceánica.

En años recientes, aunque parte de la estructura y sus alrededores mostraban signos de deterioro y escasa actividad, el inmueble continuó teniendo uso comercial.

Entre los negocios que operaron en el lugar destacó “el McDonald’s de Balboa”, que funcionó en la antigua estación ferroviaria y permitió que el edificio mantuviera cierta presencia dentro de la vida cotidiana de los residentes del área y de turistas fascinados por conocer más de la historia del país.

El debate por su futuro

La controversia actual gira en torno al rediseño del intercambiador este del Cuarto Puente sobre el Canal.

En etapas iniciales del proyecto se contemplaba la preservación de la estación y su transformación en un Museo del Ferrocarril. Sin embargo, modificaciones posteriores al diseño alteraron esos planes.

Planos del Cuarto Puente donde se aprecia la antigua estación de Balboa (en rojo), como una de las edificaciones para preservar. Cortesía

La nueva adenda del proyecto elevó el costo total de la obra a aproximadamente 2,387 millones de dólares y plantea trasladar el museo a otra ubicación.

Para los defensores del patrimonio, mover el edificio equivale a despojarlo de gran parte de su significado histórico. La ACAC, junto con vecinos y grupos ciudadanos, ha impulsado manifestaciones y campañas para exigir alternativas que permitan conservar la estructura en su ubicación original.

Uno de los argumentos más repetidos es que el patrimonio no se limita a los ladrillos o las paredes. También incluye el contexto urbano, el paisaje y la relación histórica entre los edificios y el territorio donde fueron concebidos.

Pablo Guarde, arquitecto y miembro de ACAC, señaló que la organización lleva años impulsando esfuerzos para proteger la estación de Balboa y otros bienes históricos del área canalera. Según explicó, aunque el inmueble no cuenta actualmente con una declaratoria formal de patrimonio histórico, la comunidad ha solicitado en distintas administraciones que se le otorgue esa protección debido a su relevancia arquitectónica y urbana.

Hoy ha dejado de existir el restaurante McDonalds que operó desde 1993 en la antigua estación de Balboa. La demolición de la estructura es inminente.



Today, the McDonalds that operated since 1993 in the old Balboa train station was closed. #PanamaRailroad #Panama #Balboa pic.twitter.com/vFpcfIZ4je — Panama Railroad History (@PRR_History) June 2, 2026

Guarde recordó que cuando se presentaron los diseños originales del Cuarto Puente existía la expectativa de que la estación fuera restaurada y convertida en un Museo del Ferrocarril. “Estábamos esperanzados de que se fuera a recuperar porque en los planos originales se mantenía como un museo”, afirmó.

El arquitecto sostiene que el problema no radica en la construcción de un museo en otra ubicación, sino en la posible pérdida del valor histórico del inmueble al ser removido de su entorno original.

Guarde también cuestionó el estado de conservación de la estructura, que permanece bajo custodia de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). A su juicio, el deterioro acumulado durante años ha contribuido a que parte de la población desconozca la importancia histórica del edificio.

Frente a estas preocupaciones, el Ministerio de Cultura informó que el pasado 2 de junio sostuvo una reunión con representantes de la Asociación de Comunidades del Área del Canal (ACAC) para abordar la situación de la antigua estación y los posibles impactos derivados de los proyectos que se desarrollan en el área.

En un comunicado emitido el 5 de junio, la institución aclaró que la estación ferroviaria de Balboa no cuenta actualmente con una declaratoria patrimonial, condición regulada por el artículo 119 de la Ley 175 de 2020.

No obstante, aseguró que la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural mantiene una supervisión permanente de las áreas de impacto directo de los proyectos en ejecución y da seguim

iento a las medidas de conservación y protección establecidas para evitar afectaciones a los recursos patrimoniales bajo su competencia.

En respuesta a los cambios planteados en el proyecto, ACAC y miembros de la comunidad han convocado una manifestación pacífica para este domingo 7 de junio, a las 4:00 p.m., en la antigua estación ferroviaria de Balboa.