Panamá, 20 de junio del 2026
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    Arte

    La exposición monográfica de Sandra Eleta se presenta en el Festival OFF de PHotoEspaña 2026

    La galería Memoria presenta en Madrid una revisión de la obra de la fotógrafa panameña.

    Diana Fernández
    La exposición monográfica de Sandra Eleta se presenta en el Festival OFF de PHotoEspaña 2026
    Foto: Cortesía

    La obra de la fotógrafa panameña Sandra Eleta vuelve a exhibirse en Madrid, España, tres décadas después de su última exposición individual en el país, en el marco del Festival OFF de PHotoEspaña 2026.

    En la galería Memoria (Centro), se presenta hasta el 25 de julio, la primera muestra monográfica de la serie La servidumbre, la cual fue realizada en Panamá y España a lo largo de 1975 y 1989, según explica un comunicado compartido por Memoria.

    La servidumbre interpela al espectador a reconocer historias de lucha inscritas en el trabajo doméstico, históricamente invisibilizado, proponiendo una relectura crítica de su imaginario”, se lee en el documento.

    La exposición monográfica de Sandra Eleta se presenta en el Festival OFF de PHotoEspaña 2026
    Foto: Cortesía

    La videoinstalación Sirenata en B de 1984, se expondrá hasta hoy sábado 20 de junio en la galería Memoria (Carabanchel). Esta pieza es un diaporama presentado con 9 proyectores de diapositivas sincronizados relata los sueños de un conductor de autobús en la ciudad de Panamá, de acuerdo al sitio web de la fotógrafa.

    La exposición monográfica de Sandra Eleta se presenta en el Festival OFF de PHotoEspaña 2026
    Foto: Cortesía

    Nacida en Panamá en 1942, Sandra Eleta se formó en Historia del Arte en Finch College (Nueva York), en fotografía en el International Center of Photography y en ciencias sociales en The New School for Social Research. Su obra ha sido exhibida en instituciones como el Hammer Museum, el Brooklyn Museum y la Pinacoteca de São Paulo, y forma parte de colecciones como el Museo Reina Sofía, el Guggenheim de Nueva York y el Centre Pompidou, entre otros.

    La exposición monográfica de Sandra Eleta se presenta en el Festival OFF de PHotoEspaña 2026
    Sandra Eleta, una conexión con la vida

    Diana Fernández

    Reportero Redactor

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