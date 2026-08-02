La industrial mundial del café se reunirá en una cita inédita en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La industria mundial del café se reunirá en la capital panameña del 23 al 25 de octubre próximo en el World of Coffee Panama 2026, la primera de estas citas que se realiza en América Latina y en un país productor del grano, anunciaron este sábado los organizadores.

Productores, compradores, importadores, exportadores, tostadores, baristas, fabricantes de equipos, distribuidores y profesionales de distintos mercados se darán cita en Panamá para establecer relaciones comerciales, descubrir nuevos orígenes y proveedores, intercambiar conocimiento técnico, presentar innovaciones y analizar las tendencias que están transformando la cadena global del café.

Organizado por la Specialty Coffee Association (SCA), la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), se espera la participación de 13,000 personas y más de 320 expositores de más de 30 países.

Se prevé la presencia de expositores de Alemania, Arabia Saudita, Bolivia, Brasil, Catar, China, Colombia, Corea, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Guatemala, Indonesia, Italia, Jamaica, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela, entre otros.

Una plataforma para el comercio mundial del café

El World of Coffee Panama 2026 se desarrollará en el Panama Convention Center, que albergará exhibiciones comerciales, reuniones de negocios, conferencias, catas, espacios de formación y experiencias relacionadas con innovación, sostenibilidad, tecnología, preparación y desarrollo de mercados.

La comunidad internacional podrá acercarse a la diversidad de los cafés latinoamericanos, a sus territorios productores y a las personas que participan en la cadena de valor.

En el caso de Panamá, el encuentro ampliará la conversación más allá del reconocimiento internacional del geisha, el grano de especialidad estrella panameño y considerado el más caro del mundo, y dará espacio a otras variedades, procesos, regiones productoras y perfiles sensoriales que forman parte de la cultura cafetalera del país centroamericano.

“Panamá ha construido una reputación basada en calidad, trazabilidad, transparencia y confianza. Ahora podremos compartir esa experiencia desde el propio origen y, al mismo tiempo, abrir un espacio para que productores de toda la región se conecten con nuevos compradores y mercados”, dijo el presidente de SCAP, Ricardo Koyner.

Un campeonato mundial de baristas y la “Coffee Weeks”

Como parte de esta cita mundial, Panamá también será sede del World Barista Championship, del 22 al 25 de octubre próximo; será la primera vez que este evento se realice en América Latina y en un país productor de café.

Campeones de distintos países demostrarán su técnica, conocimiento, creatividad y dominio de la preparación del café ante jueces y profesionales de la industria.

Los competidores y visitantes podrán acercarse a las fincas, productores, variedades y procesos que dan origen al café utilizado por los profesionales del barismo, y la competencia permitirá mostrar el valor generado en cada etapa de la cadena.

Se desplegará además la campaña “Panamá, sabe a café”, que presenta World of Coffee Panama como una experiencia país y reconoce el papel del café en la historia, la economía, la cultura y la identidad panameña.

Y la Coffee Weeks se celebrará del 15 al 31 de octubre con la participación de cafeterías, restaurantes, hoteles y otros establecimientos que ofrecerán propuestas y experiencias creadas alrededor del café de especialidad panameño.

Ernesto Orillac, director del Grupo de Turismo y Esparcimiento de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, destacó que World of Coffee permitirá proyectar integralmente las ventajas del país.

“World of Coffee Panama permitirá que quienes nos visiten descubran mucho más que nuestros cafés. Queremos que conozcan nuestra cultura, naturaleza, gastronomía, conectividad y hospitalidad”, dijo el director del Grupo de Turismo y Esparcimiento de la CCIAP, Ernesto Orillac.

La ministra de Turismo, Gloria de León, señaló por su parte que el World of Coffee Panama “representa una oportunidad extraordinaria para mostrar al mundo lo mejor” de Panamá.