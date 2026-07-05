La obesidad es un tema de salud pública

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Antes de 1990 la obesidad era vista como una condición de riesgo, y aunque en esa década se levantaron alertas es hasta el año 2000 cuando la OMS la introdujo formalmente como una enfermedad.

Más allá de los números en la balanza o de la forma en que una persona percibe su cuerpo es un hecho que la obesidad es una enfermedad y hay que tomarla en serio desde la infancia. También es una realidad que, en Panamá, se ha convertido en un tema de salud pública porque el 71% de los adultos vive con exceso de peso y el 40% con obesidad, es decir, cuatro de cada diez panameños vive con obesidad.

De acuerdo con el endocrinólogo Gustavo Marciaga Real, existen áreas del país donde la prevalencia es aún mayor, como la provincia de Bocas del Toro, y Panamá norte y San Miguelito, en la provincia de Panamá.

Uno de los puntos más importantes que destacó el especialista es que la obesidad no consiste únicamente en tener un peso elevado. En la actualidad, es catalogada como una enfermedad multifactorial y, según explicó, no todo depende de “comer mucho”, ya que esta condición también está influenciada por factores genéticos, metabólicos, ambientales, sociales e incluso culturales.

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Manifestó que las largas jornadas laborales, el estrés económico, la falta de descanso y el limitado tiempo para preparar alimentos saludables o realizar actividad física hacen que muchas personas sean más vulnerables a desarrollar esta enfermedad.

“Hay personas que salen de su casa a las 3:00 a.m., para trabajar y regresan a las 10:00 p.m. No es que no quieran comer mejor o hacer ejercicio; muchas veces sus condiciones de vida no se los permiten”, indicó.

Asimismo, señaló que la obesidad puede existir aunque la persona no tenga un exceso de peso visible, porque la grasa está mal distribuida. Un ejemplo de ello es la grasa visceral o ectópica, que se acumula en órganos como el hígado, el corazón y los vasos sanguíneos. Este tipo de grasa aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades, incluso en personas que no parecen tener obesidad severa.

Concepto de alimentación saludable para controlar la azúcar en sangre. iStock

Marciaga también explicó que, además de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, la obesidad está relacionada con un mayor riesgo de desarrollar al menos 14 tipos de cáncer. Precisó que el exceso de tejido adiposo genera alteraciones metabólicas e inflamatorias que favorecen la formación de tumores.

La obesidad es una enfermedad crónica, recurrente, multifacctorial y neuroconductual, caracterizada por un aumento de la grasa corporal y/o una disfunción del tejido adiposo que altera la salud". Obesity Medicine Association (2025)

“La obesidad predispone a 14 tipos diferentes de cáncer. Si usted reduce la obesidad, mejora también la incidencia de cáncer”, afirmó.

En cuanto a la perspectiva regional, Panamá se encuentra por encima del promedio de las Américas. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 67.5% de los adultos y el 37.6% de los niños en la región viven con sobrepeso u obesidad, mientras que en Panamá la cifra alcanza al 71.7% de la población adulta.

La preocupación por esta enfermedad también se extiende a la población infantil. De acuerdo con un artículo publicado por el Hospital del Niño, el 28% de los menores de edad presenta exceso de peso y el 10% ya vive con obesidad.

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La obesidad también representa un desafío durante el embarazo. El exceso de peso antes o durante la gestación aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones como diabetes gestacional, hipertensión y preeclampsia, además de incrementar las probabilidades de parto por cesárea.

Asimismo, los hijos de mujeres con obesidad tienen un mayor riesgo de presentar sobrepeso u obesidad en etapas posteriores de la vida, lo que contribuye a perpetuar el ciclo de esta enfermedad.

150 minutos de actividad aeróbica moderada (caminar, bailar, hacer jardinería) o 75 minutos de actividad aeróbica intensa (correr, nadar o saltar cuerda) por semana, combinado con ejercicio de fuerza mínimo dos veces a la semana, es una de las ocho recomendaciones esenciales para la salud de la Asociación Americana del Corazón. iStock

En los últimos años se ha registrado un cambio en la forma en que se trata la obesidad. A diferencia de épocas anteriores, cuando el objetivo era únicamente reducir el peso corporal, hoy el manejo se centra en disminuir las complicaciones asociadas a la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El especialista subrayó que incluso una reducción moderada del peso puede mejorar el control de la presión arterial, la glucosa y el colesterol, aliviar el dolor articular, aumentar la movilidad y, en consecuencia, permitir que los pacientes vivan más años y con una mejor calidad de vida.

Marciaga destacó que, más que alcanzar un peso ideal, la recomendación es enfocarse en cuánto mejora la calidad de vida del paciente.

“Tengo pacientes que me dicen: ”Doctor, solo he bajado 10 libras, pero ya duermo mejor”, expresó, para ejemplificar cómo, aunque el progreso no siempre sea evidente en la balanza, sí puede traducirse en beneficios significativos para la salud y el bienestar.

Esta información fue compartida durante el taller “La innovación en el manejo de la obesidad y la diabetes”, durante el cual se presentó un nuevo tratamiento para la obesidad y la diabetes tipo 2 en Panamá: una solución inyectable de tirzepatida, cuyo nombre comercial es Mounjaro.

No obstante, los especialistas insistieron en que ningún medicamento sustituye la alimentación saludable, la actividad física y el seguimiento médico, ya que la obesidad es una enfermedad crónica que requiere un abordaje integral.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda este fármaco (tirzepatida) y otros agonistas GLP-1 como parte del tratamiento para la obesidad en adultos, junto con los cambios en el estilo de vida, que incluyen una alimentación balanceada y ejercicio.

La GLP-1 es una hormona intestinal que se libera al comer y que se encarga de regular la azúcar en sangre.

Otros tratamientos farmacológicos

La literatura médica refleja que antes de la década de 1990, la obesidad era considerada más como un factor de riesgo o condición. No obstante, para finales de los 1990, el consenso de los organismos de salud llevó a que la Clasificación Internacional de Enfermedades empezara a reflejarla como una enfermedad y para el año 2000 la OMS la definió en sus documentos oficiales formalmente como enfermedad. El consenso actual es que se trata de una enfermedad crónica multifactorial, cuyo tratamiento es complejo y que reaparece aunque parezca controlada.

Como parte del tratamiento, en los últimos dos años se han sumado los fármacos cuyos objetivos son, entre otros más complejos: reducir el apetito, aumentar la saciedad y mejorar el nivel de glucosa. Aparte del tirzepatida, que ya se mencionó, están también la semaglutida y la Liraglutida —como el Ozempic y Saxenda—, que cada vez son más utilizados para aquellas personas que son diabéticas o se encaminan a ello como parte de las complicaciones o comorbilidades de la obesidad.

Segunda entrega mañana: obesidad infantil.