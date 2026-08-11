La presentadora y exreina de belleza Marelissa Him abre un capítulo personal sobre su diagnóstico de cáncer

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La presentadora y exreina de belleza panameña Marelissa Him compartió el proceso que atravesó desde que detectó una pequeña anomalía en su cuerpo hasta recibir un diagnóstico de cáncer.

En un video en su canal de Youtube en el que también participan su pareja, Aldo Mangravita, y su madre, Him reconstruyó los días previos al diagnóstico y el inicio de su tratamiento, incluida su primera sesión de quimioterapia.

La presentadora contó que atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. Durante 2025 comenzó a recibir invitaciones a importantes eventos del entretenimiento, entrevistar artistas y participar en alfombras rojas.

El ritmo continuó durante los primeros meses de 2026. Entre sus proyectos apareció una posible participación en Beast Games, producción vinculada al creador de contenido MrBeast, para la cual había sido preseleccionada como representante de Panamá.

Para continuar en el proceso debía superar diferentes filtros, entre ellos una evaluación de salud. Marelissa explicó que inicialmente no esperaba inconvenientes: practicaba deportes de resistencia, había corrido distancias de 21 kilómetros y se encontraba entrenando para competencias como Iron Man.

Los resultados de los exámenes, sin embargo, mostraron un valor que llamó su atención. Aunque inicialmente lo dejó pasar, aseguró que el dato continuó generándole dudas sobre si había algo en su cuerpo a lo que no estaba prestando atención.

Fue posteriormente, mientras se bañaba, cuando decidió examinarse y detectó una pequeña protuberancia.

La presentadora panameña Marelissa Him posa durante la alfombra azul de los Premios Juventud en Ciudad de Panamá. EFE

“En un momento siento algo. Y recuerdo que todo se me paralizó. O sea, era una bolita de este tamaño, una bolita mínima”, relató Him. En un primer momento incluso pensó que podía tratarse de un vello encarnado.

La incertidumbre la llevó a buscar información en internet y posteriormente comunicárselo a su pareja. Hasta que finalmente acudieron al médico.

Su madre también recordó la incertidumbre de esas primeras horas. Para ella resultaba difícil imaginar un diagnóstico de gravedad debido al estilo de vida de su hija, marcado por el ejercicio y el cuidado de su alimentación.

Según el relato compartido por la familia, los médicos les comunicaron que se trataba de un cáncer grado 3, descrito como agresivo, y que sería necesario realizar pruebas genéticas y comenzar rápidamente con quimioterapia.

Para Him, la noticia significó una interrupción abrupta de un año que tenía prácticamente planificado hasta septiembre.

“Esto me sacudió la vida y me obligó como a valorar otras cosas”, señaló.

Explicó que su intención al compartir esos momentos no era centrar la atención únicamente en la enfermedad, sino ofrecer acompañamiento a otras personas que puedan encontrarse atravesando una situación similar.

“Estoy haciendo estos videos no para que vean mi enfermedad. Los hago para que quien esté pasando por algo parecido se sienta acompañado”, expresó.

La también exreina de belleza, reconoció que uno de los aspectos más difíciles del proceso ha sido pasar de llevar una vida activa y sin síntomas a enfrentarse, en cuestión de días, a un diagnóstico y al inicio de la quimioterapia.

“Pasar de sentirme completamente normal sin un síntoma a saber que todo está a punto de cambiar”, resumió al presentar esta nueva etapa de su tratamiento.