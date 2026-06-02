Panamá, 02 de junio del 2026
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    Realeza

    La princesa Leonor de España salta en paracaídas como parte de su formación militar

    EFE
    La princesa Leonor de España salta en paracaídas como parte de su formación militar
    Princesa Leonor. EFE/ Casa de S.M. El Rey

    La princesa Leonor, primera en la línea de sucesión al trono de España, concluyó el curso básico de paracaidismo de la Escuela Militar de Paracaidismo de Murcia (sureste de España), según informó la Casa Real española, que difundió este martes imágenes de sus primeros saltos.

    El curso es un complemento a la formación militar que realiza en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), añadieron desde el Palacio de la Zarzuela.

    Junto a cerca de medio centenar de compañeros de la academia, la princesa se ha capacitado para realizar saltos paracaidistas en modo automático, como hacen otros miembros de las distintas unidades con capacidad paracaidista del Ejército del Aire y del Espacio, del de Tierra, de la Armada y de la Guardia Civil.

    En las fotografías y en los vídeos facilitados a los medios se puede comprobar la instrucción preparatoria para el primer salto en paracaídas en modo automático de Leonor e imágenes de otros saltos posteriores -uno de ellos nocturno-, todos realizados durante el pasado mes de mayo.

    La princesa Leonor de España salta en paracaídas como parte de su formación militar
    La Princesa Leonor (c) conversa con instructores de la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Paraday alumnos del curso básico de paracaidismo. EFE/ Casa de S.M. El Rey

    Con casco rojo y mono, la princesa aparece junto a sus compañeros en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), escuchando las distintas instrucciones, ajustándose el paracaídas, dispuesta dentro del avión para saltar y lanzándose al exterior.

    Tras concluir el curso, la princesa y sus compañeros recibieron el diploma y el distintivo de Cazador Paracaidista.

    EFE

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