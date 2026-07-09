La puerta que abrió Consuelo A. Blake

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La pionera panameña que integró el Canal Zone Junior College en 1954 y que llegó a ser parte del Consejo Asesor Femenino del gobernador de la Zona del Canal.

En las páginas del anuario del Canal Zone Junior College de 1956 aparece la fotografía de una joven panameña llamada Consuelo A. Blake. Junto a su imagen puede leerse una breve descripción estudiantil: “Nice girl to know”. También se registran algunas de sus actividades académicas y extracurriculares: miembro del equipo editorial del anuario (Conquistador), organizadora de las actividades navideñas y participante de los torneos de voleibol intramuros.

Nada en aquella sencilla referencia permitía anticipar que esa joven había protagonizado apenas dos años antes uno de los episodios más significativos —y menos conocidos— de la historia educativa de la antigua Zona del Canal.

En el otoño de 1954, Consuelo A. Blake se convirtió en la primera estudiante negra admitida en el Canal Zone Junior College, una institución administrada por Estados Unidos que hasta entonces había estado reservada exclusivamente para estudiantes blancos.

Su nombre rara vez aparece en los relatos tradicionales sobre la integración racial. Sin embargo, visto desde la perspectiva del siglo XXI, su ingreso representa un acontecimiento de gran relevancia para la historia de Panamá, de la comunidad afroantillana y de las relaciones entre los panameños y las instituciones estadounidenses establecidas en la Zona del Canal.

Una historia que ocurrió el mismo año de Brown

La coincidencia cronológica resulta extraordinaria.

El 17 de mayo de 1954, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió su histórica decisión en el caso Brown v. Board of Education, declarando inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas.

Pocos meses después, mientras gran parte del país debatía cómo implementar la integración racial en sus sistemas educativos, una joven panameña afrodescendiente ingresaba al Canal Zone Junior College.

'Nice girl to know' (Fuente: Anuario Conquistador de 1956) es la leyenda que aparece en el anuario de su año de graduación.

Consuelo A. Blake se había graduado de La Boca High School en 1953. Era una ciudadana panameña de ascendencia afroantillana que había cursado estudios en el sistema educativo latinoamericano de la Zona del Canal. Cuando estas escuelas comenzaron a desaparecer como resultado de las reformas educativas de 1954, su padre la animó a solicitar admisión al Canal Zone Junior College.

Las autoridades le permitieron presentar los exámenes de ingreso, los cuales aprobó satisfactoriamente. Con ello, se convirtió en la primera estudiante negra admitida en la institución.

Años después, la propia Consuelo recordaría aquella experiencia señalando que la integración ocurrió “virtually without incident”, es decir, prácticamente sin incidentes. Sin embargo, el significado histórico del hecho es tan profundo como desconocido.

Una ciudadana panameña en una institución estadounidense

Uno de los aspectos más interesantes del caso es que Consuelo A. Blake no encaja plenamente dentro de las categorías tradicionales utilizadas para estudiar la integración racial en Estados Unidos.

Diversos documentos posteriores la describen como una “Panamanian citizen of West Indian descent”: una ciudadana panameña de ascendencia afroantillana.

Ese detalle es fundamental.

Durante décadas, miles de trabajadores procedentes de Barbados, Jamaica y otras islas del Caribe llegaron al istmo para participar en la construcción del Canal y posteriormente en su operación y mantenimiento. Sus descendientes pasaron a formar parte integral de la sociedad panameña, aunque frecuentemente enfrentaron barreras educativas, sociales y laborales tanto dentro como fuera de la Zona del Canal.

La historia de Consuelo A. Blake se desarrolla precisamente en ese espacio de encuentro entre dos realidades: una comunidad afroantillana panameña en búsqueda de oportunidades y un sistema institucional estadounidense que durante años había mantenido mecanismos de segregación racial.

Por ello, su admisión representó mucho más que un logro académico. Constituyó también un reconocimiento de ciudadanía, pertenencia e igualdad de oportunidades.

Más cerca de Ada Lois Sipuel que de Autherine Lucy

Cuando se habla de integración racial en la educación superior estadounidense, uno de los nombres más conocidos es el de Autherine Lucy, quien en 1956 se convirtió en la primera estudiante negra admitida en la Universidad de Alabama.

Su experiencia estuvo marcada por protestas, amenazas y una intensa cobertura mediática.

Sin embargo, desde una perspectiva histórica, la comparación más útil para comprender el caso de Consuelo A. Blake podría ser la de Ada Lois Sipuel Fisher, quien logró ingresar a la Universidad de Oklahoma en 1948 tras una batalla judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

Al igual que Sipuel, Blake formó parte de una transformación institucional más profunda. La diferencia es que mientras Sipuel pasó a ocupar un lugar destacado en la historia de los derechos civiles estadounidenses, el nombre de Consuelo A. Blake quedó prácticamente ausente de la memoria colectiva panameña.

Una vida más allá del momento histórico

La historia de Consuelo A. Blake no terminó cuando cruzó las puertas del Canal Zone Junior College como estudiante graduada en 1956. Ese mismo año ingresó a trabajar en la Biblioteca-Museo de la Panama Canal Company. Para 1958 ya se desempeñaba como bibliotecaria en la sucursal de Paraíso, donde impulsó las denominadas “Horas de Cuentos”, una iniciativa destinada a promover la lectura entre los niños en las comunidades Silver de Paraíso (Pacífico) y Rainbow City (Atlántico), durante las vacaciones escolares.

Cada sábado, alrededor de sesenta niños participaban en estas actividades, reflejando el compromiso de Blake con la educación y el acceso a la lectura.

Consuelo, junto con otras damas que conformaban el Consejo Asesor Femenino del gobernador de la Zona (Fuente: The Panama Canal Spillway, 1976).

Décadas después continuaba vinculada al sistema bibliotecario de la Zona del Canal y en 1976 fue designada por el gobernador Harold Parfitt, para formar parte de su Consejo Asesor Femenino, reconocimiento que refleja el prestigio profesional y comunitario que había alcanzado.

Poco tiempo después obtuvo una licencia para cursar una maestría en ciencias con especialización en bibliotecas en Florida State University, primero en el campus de Albrook y posteriormente en Tallahassee, lo cual aprovechó para participar en actividades profesionales de alcance internacional, asistiendo a reuniones de la American Library Association y a seminarios especializados.

Al regresar, atribuyó gran parte de ese logro al apoyo de su esposo, Rudolph V. Baker, supervisor de almacenes en las tiendas militares, quien asumió importantes responsabilidades familiares durante su ausencia. La pareja tenía tres hijos: Rosita, Rudolph Jr. y Paul. Lamentablemente, hasta aquí he podido llegar con el rastro de Consuelo.

El legado institucional

De acuerdo con la tesis doctoral de Michael Smith, publicada en 1973, la admisión de Blake coincidió con el período de transformación que lideró el decano de la Canal Zone Junior College, Roger C. Hackett, quien calificó el proceso de integración racial como uno de sus mayores logros, que terminó modificando profundamente la composición estudiantil en esta institución.

Así, la matrícula pasó de 188 estudiantes en 1955 a más de 1,300 en 1966, de los cuales aproximadamente una cuarta parte eran panameños. Posteriormente el centro educativo evolucionó hacia el Canal Zone College y, finalmente, al Panama Canal College como parte de los cambios asociados a la transferencia gradual de la Zona del Canal.

Un lugar para rescatar en la memoria

Hoy, más de setenta años después, el nombre de Consuelo A. Blake merece ocupar un lugar destacado en la historia social de Panamá y de la antigua Zona del Canal, por haber sido la pionera de la integración racial en una institución federal estadounidense ubicada en territorio panameño.

Además, lo hizo como ciudadana panameña afroantillana y llegó a construir una carrera profesional destacada como bibliotecaria, educadora y líder comunitaria.

Su historia demuestra que algunos de los cambios más importantes no siempre ocurren bajo los reflectores. A veces comienzan cuando una joven estudiante decide cruzar una puerta que durante demasiado tiempo había permanecido cerrada.

El autor es creador de @canalzonepty