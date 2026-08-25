La serie fotográfica de pelirrojos que muestra un vínculo inesperado entre los estadounidenses

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Para Kieran Dodds, fotografiar a personas pelirrojas se ha convertido en una especie de obsesión durante la última década.

Este hombre de 45 años, originario de Edimburgo (Escocia, Reino Unido) y que se declara “orgulloso pelirrojo”, comenzó a tomar fotografías en su tierra natal en 2013 como parte de una serie que examina la identidad escocesa.

Su interés por el tema pronto lo llevó a otros lugares con pelirrojos, como la ciudad rusa de Perm y Treasure Beach en Jamaica.

Su libro de 2020, Gingers (Pelirrojos), tuvo repercusión mundial, pero tras su publicación se percató de que había un “enorme vacío”.

“Me di cuenta de que no tenía ningún ciudadano estadounidense”, declaró Kieran a la BBC.

“Entonces todas estas personas se pusieron en contacto conmigo”, dijo.

Nicholas Modaressi asegura que su padre, que creció en Irán, se niega a hacerse pruebas genéticas, mientras él se califica como "persa". / Kieran Dodds

“Pensé: ‘¡Oh, vaya!, claro, el mundo entero está en Estados Unidos”, afirmó Kieran.

“Es un microcosmos”, agregó.

Explicó que el mensaje de un hombre nativo americano con cabello rojo despertó instantáneamente su curiosidad.

“Me pareció muy interesante y me hizo pensar: ‘¿De dónde demonios salió esto?’”, admitió.

Joshua Elliot afirma que la familia de su madre siempre ha estado vinculada a la tribu Muscogee. / Kieran Dodds

La portada de su último libro, Gingers of America (Pelirrojos de EE.UU.), muestra a Joshua Elliot, de la Nación Muscogee (Creek) de Oklahoma.

El joven le contó a Kieran que algunos parientes de su madre eran alemanes y que por parte de su padre tenía raíces en Inglaterra y Suecia, lo que podría explicar de dónde viene su pelo rojo.

“La familia de mi madre siempre ha estado vinculada a la tribu Muscogee y a sus tradiciones, y yo he crecido rodeado de ello”, dijo.

Joshua sabe que no encaja con las expectativas que la gente tiene sobre cómo debería verse un nativo americano, pero dijo: “La esposa de nuestro jefe me dijo que se trata de tu participación en tu comunidad y tu tribu, la gente que te rodea y lo que aportas a ella.”

“Lo cual me tomé muy en serio”, agregó.

Lottie Wahkinney es una chica comanche, originaria de Oklahoma, cuyos abuelos eran escoceses. / Kieran Dodds

Durante sus visitas, Kieran habló con muchos nativos americanos, y la mayoría conocía su ascendencia europea, lo que podría explicar su cabello rojo.

“Lo que me sorprendió fue lo pronto que empezaron a casarse escoceses e irlandeses con nativos americanos”, dijo.

Lottie Wahkinney, una niña comanche de Oklahoma, tiene abuelos escoceses, originarios de Hawick.

Su padre, Jared, le dijo a Kieran que su padre era comanche, pero que su madre había nacido y se había criado en Escocia.

“Por eso mi Lottie tiene una buena mezcla de todo”, dijo Jared.

“Mis abuelos escoceses venían a visitarme todos los veranos”, contó.

“En mi primera visita a Escocia, cuando tenía 22 años, la gente me decía: ‘¿Dónde están tus mocasines? ¿Dónde está tu tocado?’”, narró.

“Le expliqué que ‘uso (zapatos deportivos) Nike’”, remató.

Lakia Jones (derecha) dice que todos sus parientes tienen el pelo largo, liso y negro azabache como su hermana Maci (izquierda). / Kieran Dodds

Si bien la mayoría de los nativos americanos podía explicar de dónde podría provenir el gen pelirrojo, hubo una excepción: una niña cherokee llamada Lakia, cuya familia desconocía cualquier ascendencia europea.

“Es un tono de rojo totalmente diferente”, dijo Kieran.

“Es de un color rubí intenso. Eso me intrigó mucho”, reconoció.

En el libro, Lakia cuenta que toda su familia, por ambas ramas, tiene el pelo liso y negro azabache, pero que el suyo se volvió rojo durante su infancia.

“Desde que tenía unos 8 años, todo el mundo pensaba que me teñía el pelo”, dijo.

“Y aún hoy todo el mundo pregunta: ‘¿De qué color es ese pelo?’”, comentó.

Jaxston Hudson de Birmingham, Alabama. / Kieran Dodds

Tras conocer a nativos americanos, Kieran supo que había algo en EE.UU. que podía explorar.

Durante los años siguientes, realizó siete viajes largos, a menudo relacionados con su profesión a tiempo completo como fotógrafo medioambiental.

Un estado que le resultó sorprendente fue Alabama, un lugar que muchos en Reino Unido y otros países asocian con la segregación racial y la lucha por los derechos civiles, así como con sus programas pioneros de exploración espacial.

“Lo conocía por el racismo y la NASA”, dijo Kieran.

“En mi mente, Birmingham se había quedado anclada en los años 60, pero es una ciudad increíblemente vibrante’”, explicó.

“Conocí a muchos estadounidenses negros que a menudo se habían casado con alguien blanco”, agregó.

Rachel Releford dice que la gente piensa que ella es la niñera de su hija Liliana. / Kieran Dodds

Rachel Releford le contó a Kieran que cuando sale con su hija Liliana, la gente piensa que es la niñera.

“Yo les digo: ‘No, ella es mía’”, explicó Rachel.

“Creo que todavía hay gente que creció con la mentalidad de que las cosas deben estar segregadas”, apuntó.

“Algunos amigos de mis abuelos se mostraron algo escépticos cuando se enteraron de que salía con mi marido”.

“¿De verdad vas a dejar que salga con alguien de otra raza?”, soltaron algunos.

“Pero mis abuelos me dijeron: ‘Adelante. Es un chico genial, es un encanto’. Lo quiero por cómo es. Es una gran persona”, relató.

Henry Davis dice que tenía el pelo rojo como su hijo cuando era más joven. / Kieran Dodds

También en Alabama conoció a Henry Davis y a su pequeño hijo, Henry Davis II.

El hombre ya no tiene el pelo rojo, pero aseveró que se parecía mucho a su hijo cuando tenía la misma edad.

“Realmente no estamos seguros de dónde viene”, dijo.

“Mi padre está empezando a tener canas. Le salen algunas rojizas en la barba, y luego se le va poniendo gris”, agregó.

“Supongo que viene de su parte”, remató.

Colton, Bennett, Emmeline, Christopher, Amelia y Genevieve Smith de Burke, Virginia, tienen todos cabello rojo. / Kieran Dodds

Kieran, quien creció con el pelo rojo, aseveró ser muy consciente de que la palabra “ginger” (pelirrojo, en inglés) puede usarse como un insulto.

Sin embargo, dijo que utiliza “la palabra por su poder descriptivo porque el rojo es el color de los camiones de bomberos y de la sangre, mientras que el ‘ginger’ (que también es la palabra en inglés para jengibre) tiene un tono dorado”.

“Puedes usarlo de forma amable”, explicó.

Según él, el libro utiliza el cabello pelirrojo como “un hilo conductor” para entrelazar la diversa y compleja historia de EE.UU. de una manera que muestra una conexión entre las personas.

“Esa es mi gran idea”, afirmó Kieran.

“Todos estamos hechos con el mismo molde, y con el pelo pelirrojo se nota”, sentenció.

Cali Trawick tiene ascendencia que incluye raíces irlandesas, afroamericanas, indígenas americanas e hispanas. / Kieran Dodds

Según Kieran, nadie ejemplifica esto mejor que un joven llamado Cali, a quien conoció en Alabama.

“Su origen lo abarca todo: europeo, afroamericano, hispano e indígena también”, dijo.

“Su abuela es blanca, pero no pudo casarse con un hombre negro en Alabama, incluso después de que los tribunales lo hubieran legalizado”, narró.

“Se mudó a Georgia y formó una familia allí. Es una familia increíblemente diversa”, explicó.

Allison Dubinski creció en Indiana, pero afirma que el color de su cabello es una ventaja que la ha ayudado a destacar en el competitivo mundo de la actuación en Nueva York. / Kieran Dodds

En Escocia, se estima que hasta el 13% de la población, unas 700.000 personas, son pelirrojas naturales, un porcentaje superior al de cualquier otro lugar del mundo.

A nivel mundial, menos del 2% de la población tiene el pelo de ese color, pero la investigación de Kieran le ha llevado a creer que la cifra en EE.UU. es superior.

“Hemos llegado a una cifra de prevalencia genética de alrededor del 4%”, afirmó.

“Si todos los pelirrojos de EE.UU. se reunieran en un solo lugar, Gingertown tendría unos 14 millones de habitantes”, aseveró.

“Sería una ciudad enorme y se vería tan brillante desde el espacio”, bromeó.

Evelyn Lee, originaria de Birmingham, Alabama, solía odiar sus rizos pelirrojos, pero ahora los adora. / Kieran Dodds

Kieran aseveró que la gran diferencia entre EE.UU. y otros lugares es que allí suelen reflexionar mucho sobre sus orígenes.

“Todos nos hemos mudado de algún lugar de forma consciente”, dijo.

“Y eso incluye a los nativos americanos, que han sido trasladados desde otras partes de EE.UU.”, explicó.

“Eso es lo que lo hace interesante”, agregó.

El fotógrafo dijo que su libro es un viaje por carretera por EE.UU., tratando de descubrir el país a través de esta característica única.

Keisha Engley creció en la zona rural del estado de Washington. Su abuelo estadounidense luchó en Vietnam y allí conoció a su abuela. / Kieran Dodds

Para Kieran, el reciente Mundial de fútbol logró que la gente volviera a ilusionarse con EE.UU. como no ocurría en los últimos años debido a las divisiones políticas.

Aseguró que le alegró ver a gente visitando EE.UU. y comentando: “No es lo que esperaba”.

“Hay muchísima gente y comunidades increíbles allí”.

“Personas con las que podrías conectar y con las que estarías de acuerdo en muchas cosas”, dijo.

“Me alegra mucho que el fútbol haya revelado eso. Ahora siento un gran patriotismo por EE.UU.”, sentenció.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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