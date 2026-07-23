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    Arte

    ‘La Visita de la Tía Nena’: la reinvención de ‘Solsticio de Invierno’ llega al teatro

    Ambientada en el Panamá de finales de la década de 1980, la obra retrata a una familia cuya rutina cambia con el regreso de Sandra Lorena, conocida como “la tía Nena”.

    Diana Fernández
    ‘La Visita de la Tía Nena’: la reinvención de ‘Solsticio de Invierno’ llega al teatro
    La puesta en escena tendrá funciones de miércoles a viernes a las 8:00 p.m., los sábados a las 5:00 p.m. y 8:00 p.m., y los domingos a las 4:00 p.m. y 7:00 p.m. Cortesía

    El colectivo teatral Anarquistas Accidentales estrenará La Visita de la Tía Nena, una nueva versión de Solsticio de Invierno, del dramaturgo panameño Javier Stanziola, ganadora del Premio Ricardo Miró en la categoría de teatro. La temporada se presentará del 29 de julio al 2 de agosto en MiTeatro Studio, en Obarrio.

    Ambientada en el Panamá de finales de la década de 1980, la obra retrata a una familia de un barrio popular cuya rutina cambia con el regreso de Sandra Lorena, conocida como “la tía Nena”, después de varios años viviendo en Nueva York.

    Aunque se trata de un drama, la historia incorpora momentos de humor que aportan matices a los personajes. La trama explora los vínculos familiares, el deseo y las tensiones que surgen en medio de un país marcado por la incertidumbre política y la violencia de los últimos años de la dictadura.

    ‘La Visita de la Tía Nena’: la reinvención de ‘Solsticio de Invierno’ llega al teatro
    Foto: Cortesía

    Según explicó Albeniz Herrera, integrante del colectivo, esta puesta en escena no es una continuación de Solsticio de Invierno, sino una versión revisitada por el propio Stanziola.

    “Decidió actualizar el texto para ofrecer una mirada más contemporánea, sin perder de vista el tema central que atraviesa la obra: una realidad que mantiene plena vigencia tanto en los años ochenta como en la actualidad”, señaló.

    Meses de preparación

    El proceso de producción comenzó en diciembre de 2025 con las primeras gestiones y la búsqueda del actor que interpretaría a Fernando mediante audiciones.

    A partir de marzo, el equipo desarrolló ensayos virtuales para trabajar las relaciones entre los personajes, mientras que en julio iniciaron los ensayos presenciales en la Ciudad de las Artes, donde el montaje tomó forma sobre el escenario.

    ‘La Visita de la Tía Nena’: la reinvención de ‘Solsticio de Invierno’ llega al teatro
    Foto: Cortesía

    La Visita de la Tía Nena también marca el debut oficial de Anarquistas Accidentales, colectivo integrado por Albeniz Herrera, Javier Stanziola y Sandy Correa.

    “Aunque ya habíamos coincidido en otros proyectos, esta es nuestra primera producción como colectivo. Queremos crear puestas en escena que desafíen al público, provoquen reflexión e inviten a explorar nuevos espacios escénicos”, afirmó Herrera.

    La dirección está a cargo de Javier Stanziola y el elenco lo integran Bicho Checa, Luis Arteaga, Sandy Correa y la primera actriz Marisín Luzcando.

    La puesta en escena tendrá funciones de miércoles a viernes a las 8:00 p.m., los sábados a las 5:00 p.m. y 8:00 p.m., y los domingos a las 4:00 p.m. y 7:00 p.m.. Los boletos están disponibles a través de Ticketplus y mediante venta directa con la producción.

    Diana Fernández

    Reportero Redactor

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