‘Las ciudades son como museos y los edificios son sus obras de arte’: Daniel González

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ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Daniel González es diseñador gráfico venezolano, radicado en Panamá desde 2015. En 2016 creó la cuenta de Instagram @modernpty, hoy “Panamá Moderna”, con más de 25,000 seguidores, dedicada a documentar y difundir la arquitectura moderna panameña. De ese proyecto nació el Modern Walking Tour, recorridos gratuitos por barrios como El Cangrejo que han llevado a miles de personas, en su mayoría panameñas, a redescubrir la arquitectura de su propia ciudad.

Cuéntame un poco acerca de los elementos de esta arquitectura y cómo una persona que nos está escuchando puede decir: “¡Ah!, esto es un edificio moderno".

Por lo general, tienen aleros, que son estos techitos que están encima de las ventanas. En esa época no había aire acondicionado; tenías que tener las ventanas abiertas por la ventilación. Se usaba mucho lo que es el tema de la ventilación cruzada, que es la que tiene ventanas tanto delante, al costado, a los lados, para que, literalmente, el aire cruce el edificio. Todavía pasa; seguramente te ha pasado que abres una puerta y se cierra otra de pronto porque entró el aire. Eso es ventilación cruzada. Pero antes se usaba, se maximizaba por el tema de que fuese fresco por dentro. Los techos son un poco más altos, hay muchas ventanas. Hay muchas características a nivel de diseño. Hay curvas o formas que te identifican mucho el movimiento moderno.

¿Hay un edificio que para ti, en Panamá, es emblemático de la arquitectura moderna?

Hay un montón. Aquí hay una arquitectura maravillosa del movimiento moderno. Pero, si me quieres preguntar o si quieres saber cuál es mi edificio favorito del movimiento moderno, es la antigua Aeronáutica Civil de Panamá.

¿Y aún está en pie el edificio?

Sí, está estupendo. De hecho, le he hecho varios reportajes y dentro de poco creo que le voy a hacer otro. Tiene los ornamentales. Para los que no saben lo que es un ornamental, son unos ladrillos que tienen formas, que son huecos, que se usaban también para dejar entrar el aire y la ventilación y la luz. Y tiene los ornamentales más bellos que he visto en mi vida. Son unas obras de arte. Es una cosa increíble y está aquí en Panamá.

Esto lo recuerdo porque fui a caminar en uno de esos recorridos que tú hacías por El Cangrejo. Si mal no recuerdo, el nombre es Richard Holzer.

Él llegó de Viena, huyendo de los nazis y se radicó aquí. Su familia se graduó aquí cuando él tenía como 12 años, era adolescente. Y él estudió en la Universidad de Panamá. Fue uno de los primeros que abrió la Facultad de Arquitectura. Ese señor es el dios de la arquitectura panameña, así le digo yo. Por lo menos de ese periodo, de ese movimiento. Porque más para atrás, principios de siglo, años 20, el mejor arquitecto para mí fue Leonardo Villanueva Meyer, también extranjero, peruano.

Y hablando de estilos propios, ¿qué es exactamente lo bellavistino? Porque también es una arquitectura que solo existe acá en Panamá.

Es una arquitectura que solo existe acá en Panamá. Yo soy de los que opinan que Bella Vista debió haber sido protegida con el Casco para que perdure. Es una arquitectura propia panameña, con un estilo propio. Yo, como gobernante o con algún poder político, lo tomaría como bandera turística, como que vengan a Panamá, miren lo que tenemos. Hay muchos turistas, pero muchas personas que viajan por arquitectura, para ver arquitectura. Yo soy uno de ellos.

A veces se nos olvida que la obra arquitectónica también incluye la manera en que es revestida. Su pintura como parte del diseño.

Claro, la decoración, todo. Incluso el paisajismo, los árboles.

Pregunto por Aeronáutica Civil, por ejemplo. Supongo que ese edificio no lo van a demoler.

Soy el primero que me voy a encadenar ahí. No, eso no lo pueden. Yo sé que no lo van a hacer. Y, por ejemplo, hay una cosa que se llama obra limpia en los edificios, que es como cemento. Que tú los ves y no tienen un revestimiento de pintura o algo. Tú no puedes pintar este edificio de blanco porque fue concebido de esa manera. Por lo general, esa, hay muchas, hay una corriente, un estilo que se llama brutalista, que por lo general es así. Es el cemento bruto, de ahí viene más o menos el nombre brutalista, porque está en bruto, que no tiene un revestimiento de mosaicos o azulejos o pintura, o nada.

Pienso que las torres de vidrio que veo tampoco ayudan con nuestro clima. Tanto cuidado se le metió a la idea de la ventilación cruzada, diseñar con el clima en mente, y apenas apareció el aire acondicionado dejamos de pensar en eso.

Así es. Pero para mí, el legado, la mejor herencia que dejó esta gente fue su arquitectura, que 100 años después sigue funcionando. Lo puedes ver en Clayton, en muchos lugares en Albrook. Estas casas son maravillosas. Quarry Heights, son lugares fantásticos que todavía funcionan y podrían seguir funcionando sin aire acondicionado.

Es el tipo de arquitectura de los uniones, de una manera más militar. Pero, de todas maneras, lo hicieron pensando en el clima.

Totalmente. Te lo digo con mucha propiedad. ¿Sabes por qué? Porque yo soy de una ciudad en Venezuela que se llama Maracaibo, que es de donde se saca el petróleo. Los norteamericanos llegaron con la Shell, no sé qué, todas estas compañías petroleras. Finales de los años 40, 50. Y ellos hacían las mismas, es copy paste. Lo que tú ves en Clayton o Albrook son las mismas casas que se hicieron allá. Ustedes le dicen arquitectura zonian o canalera. Nosotros le decimos arquitectura petrolera. Pero ellos vieron que, como funcionaba aquí, el mismo clima, solo que Maracaibo no es tan húmedo como acá, ya es más seco. Pero es el mismo clima, es caluroso, 30 y pico de grados de calor. Hicieron lo mismo. Y todavía sigue funcionando.

¿Cómo uno podría entrenar el ojo para identificar cosas interesantes en arquitectura?

Tienes que tener interés e investigar. Yo conocí todos estos maestros de arquitectura de Panamá por mi interés en saber quién hizo ese edificio, quién fue ese señor. Yo siempre digo que las ciudades son como museos y los edificios son sus obras de arte. Yo siempre quería saber quién fue el artista. Los arquitectos son artistas. ¿Quién hizo esa maravilla? Pero tienes que tener interés para investigar y meterte.

¿Tienes referentes de otros lugares en Latinoamérica que te hayan llamado la atención?

Brasil tiene el mejor arquitecto del mundo a nivel del movimiento moderno, que se llama Oscar Niemeyer. Y él hizo Brasilia y tiene muchos edificios no solamente en Brasilia, sino en São Paulo, en Río, en muchos lugares.

¿Algún mensaje para la gente para que puedan apreciar su entorno de una manera distinta?

Miren. Vean menos el celular y miren más hacia arriba. Sean curiosos.

En la vida hay que tener curiosidad para todo. En la vida hay que ser curiosos y ver cómo es una ventana, ver cómo es una esquina de un edificio o cómo es el techo. Los edificios están llenos de detalles, que es lo que los enriquece. No lo vean como que hay un edificio más. No, fíjense en que se van a sorprender cuando empiecen a detallar cada edificio. Ojo, puede ser de ahora, contemporáneo o bellavistino, neocolonial o movimiento moderno.

Todos tienen algo chévere que ver.