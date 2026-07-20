Las imágenes que deja la final del Mundial más grande de la historia en la que España se coronó campeona

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

La Copa del Mundo 2026 llegó a su fin con una intensa final, en la que la selección española dominó -en términos de posesión del balón y de tiros al arco- a una Argentina que nunca logró llegar a la portería contraria de manera convincente.

El único tanto del partido llegó en el minuto 106, cuando el español Nico Williams retrasó un centro desde la derecha para la llegada de Ferran Torres a rematar.

Se anularon dos goles más de España: uno en una jugada de Ferrán Torres que fue declarada fuera de juego, y otro anterior de Nico Williams, que se invalidó por una falta previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.

El medio tiempo, el más largo de la historia de los Mundiales, nos dejó imágenes de Madonna, Justin Bieber, Rafael Dudamel y Shakira que parecían sacadas de un Superbowl.

Con este emocionante partido se acaba una Copa del Mundo única, la más grande en cuestión de países participantes -con 48-, ciudades en las que se jugó -16 en tres países- y 104 partidos.

Ferran Torres se convirtió en el héroe español al marcar el gol de la victoria. / Reuters

La afición argentina despidió a un Messi en lágrimas. / Getty Images

Considerado como una de las grandes estrellas de la selección española, Lamine Yamal no logró marcar en el partido contra Argentina. / Reuters

Emiliano "el Dibu" Martínez tuvo una increíble presentación, salvando a Argentina en varias ocasiones. / Reuters

Fue Ferran Torres quien finalmente, al minuto 106, logró vencer el arco de Argentina. / EPA

La final fue la primera en tener un medio tiempo con música, como el Superbowl estadounidense. / Reuters

La colombiana Shakira cantó Dai Dai en el espectáculo de medio tiempo. / Getty Images

Justin Bieber tocó la guitarra en su segmento. / Getty Images

El grupo de K-pop BTS / Getty Images

La banda Animal actuó durante el espectáculo del descanso, con la participación de los Muppets. / Getty Images

El estadio estalló en una explosión de color durante el espectáculo del entretiempo, con fuegos artificiales alrededor del recinto. / Getty Images

Nicole Scherzinger, Robbie Williams y la cantante italiana Laura Pausini actuaron juntos antes del inicio del partido. / Getty Images

Tom Cruise habló sobre el poder del fútbol para unir a la gente. / Getty Images

Jennifer Hudson cantó el himno estadounidense antes del partido. / Getty Images

Donald Trump y la primera dama Melania Trump vieron el partido con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. / FIFA vía Getty Images

David Beckham y su esposa Victoria Beckham compartieron unas risas con el actor Tom Cruise. / Getty Images

Timothée Chalamet y Kylie Jenner / Getty Images

Jay-Z y Beyonce. / Getty Images

La actriz británico-argentina Anya Taylor-Joy estuvo acompañada por su esposo, Malcolm McRae; antes de la semifinal entre Inglaterra y Argentina, ella había declarado a los periodistas que, en el fondo de su corazón, apoyaba a Argentina. / Getty Images

Los españoles Ferran Torres y Pedri celebran con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Argentina en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. / PA Media

Lamine Yamal sostiene la Copa del Mundo / EPA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le entregó la Copa a la selección de España. / Reuters

También asistieron al evento los líderes de las otras dos naciones anfitrionas, Claudia Sheinbaum (México) y Mark Carney (Canadá). / EPA

La juventud de los jugadores de España hace que esta victoria se sienta como la primera de muchas. / EPA

Hinchas celebran en una zona de aficionados durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Tumbalong Park, Sídney (Australia), el 20 de julio de 2026. / EPA

La imagen de un Messi devastado es una de las más impactantes del Mundial 2026. / Reuters

Un aficionado argentino reacciona durante la transmisión de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en Copacabana, Río de Janeiro. / EPA

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