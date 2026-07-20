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    Las imágenes que deja la final del Mundial más grande de la historia en la que España se coronó campeona

    BBC News Mundo
    Las imágenes que deja la final del Mundial más grande de la historia en la que España se coronó campeona
    El seleccionador de España, Luis de la Fuente, levanta el trofeo de la Copa del Mundo mientras el equipo celebra tras ganar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey. / EPA

    Redacción - BBC News Mundo

    La Copa del Mundo 2026 llegó a su fin con una intensa final, en la que la selección española dominó -en términos de posesión del balón y de tiros al arco- a una Argentina que nunca logró llegar a la portería contraria de manera convincente.

    El único tanto del partido llegó en el minuto 106, cuando el español Nico Williams retrasó un centro desde la derecha para la llegada de Ferran Torres a rematar.

    Se anularon dos goles más de España: uno en una jugada de Ferrán Torres que fue declarada fuera de juego, y otro anterior de Nico Williams, que se invalidó por una falta previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.

    El medio tiempo, el más largo de la historia de los Mundiales, nos dejó imágenes de Madonna, Justin Bieber, Rafael Dudamel y Shakira que parecían sacadas de un Superbowl.

    Con este emocionante partido se acaba una Copa del Mundo única, la más grande en cuestión de países participantes -con 48-, ciudades en las que se jugó -16 en tres países- y 104 partidos.

    Las imágenes que deja la final del Mundial más grande de la historia en la que España se coronó campeona
    Ferran Torres se convirtió en el héroe español al marcar el gol de la victoria. / Reuters
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    La afición argentina despidió a un Messi en lágrimas. / Getty Images
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    Considerado como una de las grandes estrellas de la selección española, Lamine Yamal no logró marcar en el partido contra Argentina. / Reuters
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    Emiliano "el Dibu" Martínez tuvo una increíble presentación, salvando a Argentina en varias ocasiones. / Reuters
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    Fue Ferran Torres quien finalmente, al minuto 106, logró vencer el arco de Argentina. / EPA
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    La final fue la primera en tener un medio tiempo con música, como el Superbowl estadounidense. / Reuters
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    La colombiana Shakira cantó Dai Dai en el espectáculo de medio tiempo. / Getty Images
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    Justin Bieber tocó la guitarra en su segmento. / Getty Images
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    El grupo de K-pop BTS / Getty Images
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    La banda Animal actuó durante el espectáculo del descanso, con la participación de los Muppets. / Getty Images
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    El estadio estalló en una explosión de color durante el espectáculo del entretiempo, con fuegos artificiales alrededor del recinto. / Getty Images
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    Nicole Scherzinger, Robbie Williams y la cantante italiana Laura Pausini actuaron juntos antes del inicio del partido. / Getty Images
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    Tom Cruise habló sobre el poder del fútbol para unir a la gente. / Getty Images
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    Jennifer Hudson cantó el himno estadounidense antes del partido. / Getty Images
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    Donald Trump y la primera dama Melania Trump vieron el partido con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. / FIFA vía Getty Images
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    David Beckham y su esposa Victoria Beckham compartieron unas risas con el actor Tom Cruise. / Getty Images
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    Timothée Chalamet y Kylie Jenner / Getty Images
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    Jay-Z y Beyonce. / Getty Images
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    La actriz británico-argentina Anya Taylor-Joy estuvo acompañada por su esposo, Malcolm McRae; antes de la semifinal entre Inglaterra y Argentina, ella había declarado a los periodistas que, en el fondo de su corazón, apoyaba a Argentina. / Getty Images
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    Los españoles Ferran Torres y Pedri celebran con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Argentina en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey. / PA Media
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    Lamine Yamal sostiene la Copa del Mundo / EPA
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    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le entregó la Copa a la selección de España. / Reuters
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    También asistieron al evento los líderes de las otras dos naciones anfitrionas, Claudia Sheinbaum (México) y Mark Carney (Canadá). / EPA
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    La juventud de los jugadores de España hace que esta victoria se sienta como la primera de muchas. / EPA
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    Hinchas celebran en una zona de aficionados durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Tumbalong Park, Sídney (Australia), el 20 de julio de 2026. / EPA
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    La imagen de un Messi devastado es una de las más impactantes del Mundial 2026. / Reuters
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    Un aficionado argentino reacciona durante la transmisión de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en Copacabana, Río de Janeiro. / EPA

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