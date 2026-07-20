Las imágenes que deja la final del Mundial más grande de la historia en la que España se coronó campeona

La Copa del Mundo 2026 llegó a su fin con una intensa final, en la que la selección española dominó -en términos de posesión del balón y de tiros al arco- a una Argentina que nunca logró llegar a la portería contraria de manera convincente.
El único tanto del partido llegó en el minuto 106, cuando el español Nico Williams retrasó un centro desde la derecha para la llegada de Ferran Torres a rematar.
Se anularon dos goles más de España: uno en una jugada de Ferrán Torres que fue declarada fuera de juego, y otro anterior de Nico Williams, que se invalidó por una falta previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.
El medio tiempo, el más largo de la historia de los Mundiales, nos dejó imágenes de Madonna, Justin Bieber, Rafael Dudamel y Shakira que parecían sacadas de un Superbowl.
Con este emocionante partido se acaba una Copa del Mundo única, la más grande en cuestión de países participantes -con 48-, ciudades en las que se jugó -16 en tres países- y 104 partidos.
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