Las impresionantes imágenes del eclipse solar total que se pudo ver en Europa

Desde diferentes partes de Europa llegaron imágenes del eclipse solar que se pudo apreciar este miércoles en esa zona del hemisferio occidental.
Las imágenes más impactantes llegaron desde España, donde el fenómeno se ha podido apreciar de manera total, siendo la primera vez desde 1912.
Este es el primero de una inusual “trilogía de eclipses” que observará en España en un abanico de dos años: en agosto de 2027 volverá a haber otro eclipse solar total, mientras que en 2028 ocurrirá un eclipse anular de Sol.
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