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    Las impresionantes imágenes del eclipse solar total que se pudo ver en Europa

    BBC News Mundo
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    Las impresionantes imágenes del eclipse solar total que se pudo ver en Europa
    España peninsular disfrutó de un eclipse solar total, algo que no sucedía desde 1912. / Getty Images

    Desde diferentes partes de Europa llegaron imágenes del eclipse solar que se pudo apreciar este miércoles en esa zona del hemisferio occidental.

    Las imágenes más impactantes llegaron desde España, donde el fenómeno se ha podido apreciar de manera total, siendo la primera vez desde 1912.

    Este es el primero de una inusual “trilogía de eclipses” que observará en España en un abanico de dos años: en agosto de 2027 volverá a haber otro eclipse solar total, mientras que en 2028 ocurrirá un eclipse anular de Sol.

    Las impresionantes imágenes del eclipse solar total que se pudo ver en Europa
    La corona solar resplandece mientras la Luna oculta totalmente el Sol durante la fase de totalidad del eclipse solar total, visto desde la playa del Arenal en Llucmajor, en la isla balear de Mallorca, el 12 de agosto de 2026. / Getty Images
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    La luz del eclipse se refleja sobre el perfil de un hombre y un niño que hablan sobre el fenómeno en España. / Getty Images
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    Cientos de personas vieron el eclipse con las gafas especiales. / Getty Images
    Las impresionantes imágenes del eclipse solar total que se pudo ver en Europa
    El efecto "anillo de diamantes" aparece a medida que la Luna se desplaza frente al Sol durante el eclipse solar total, tal como se observa desde Navarrete, en el norte de España. / Reuters
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    Impresionante imagen del eclipse en la localidad española de Zaragoza. / Getty Images
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    El eclipse parcial desde la localidad catalana de L'Escala. / Getty Images
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    Eclipse / Getty Images
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    Un joven observa el eclipse desde Guadalajara, España. / Getty Images
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    Eclipse parcial captado en Madrid, España. / Getty Images
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    Jóvenes observando el eclipse en Galicia, España. / Getty Images
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    El eclipse total visto desde León, España. / Getty Images
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    España / Getty Images
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    Eclipse parcial visto desde Glastonbury, en Inglaterra. / Getty Images
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    Un hombre observa el eclipse desde una playa de Inglaterra. / Getty Images
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    Aficionados del Arsenal observan el eclipse solar antes del partido amistoso de pretemporada entre el Arsenal FC y el Como Calcio en el Emirates Stadium, en Londres. / Getty Images
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    Personas utilizan gafas protectoras especiales mientras observan el eclipse desde Primrose Hill, en Londres. / Getty Images
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    La luna pasa sobre el horizonte del sol detrás de la Pirámide del Louvre, en París, Francia. / Getty Images
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    Eclipse parcial en Marsella, Francia. / Getty Images
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    Grupo de jóvenes observando un eclipse solar desde una embarcación en el mar Mediterráneo, frente a Bandol (Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia). / Getty Images
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    En otros lugares como Berlín, el eclipse pudo apreciarse de manera parcial. / Getty Images

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