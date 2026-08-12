Las impresionantes imágenes del eclipse solar total que se pudo ver en Europa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Desde diferentes partes de Europa llegaron imágenes del eclipse solar que se pudo apreciar este miércoles en esa zona del hemisferio occidental.

Las imágenes más impactantes llegaron desde España, donde el fenómeno se ha podido apreciar de manera total, siendo la primera vez desde 1912.

Este es el primero de una inusual “trilogía de eclipses” que observará en España en un abanico de dos años: en agosto de 2027 volverá a haber otro eclipse solar total, mientras que en 2028 ocurrirá un eclipse anular de Sol.

La corona solar resplandece mientras la Luna oculta totalmente el Sol durante la fase de totalidad del eclipse solar total, visto desde la playa del Arenal en Llucmajor, en la isla balear de Mallorca, el 12 de agosto de 2026. / Getty Images

La luz del eclipse se refleja sobre el perfil de un hombre y un niño que hablan sobre el fenómeno en España. / Getty Images

Cientos de personas vieron el eclipse con las gafas especiales. / Getty Images

El efecto "anillo de diamantes" aparece a medida que la Luna se desplaza frente al Sol durante el eclipse solar total, tal como se observa desde Navarrete, en el norte de España. / Reuters

Impresionante imagen del eclipse en la localidad española de Zaragoza. / Getty Images

El eclipse parcial desde la localidad catalana de L'Escala. / Getty Images

Eclipse / Getty Images

Un joven observa el eclipse desde Guadalajara, España. / Getty Images

Eclipse parcial captado en Madrid, España. / Getty Images

Jóvenes observando el eclipse en Galicia, España. / Getty Images

El eclipse total visto desde León, España. / Getty Images

España / Getty Images

Eclipse parcial visto desde Glastonbury, en Inglaterra. / Getty Images

Un hombre observa el eclipse desde una playa de Inglaterra. / Getty Images

Aficionados del Arsenal observan el eclipse solar antes del partido amistoso de pretemporada entre el Arsenal FC y el Como Calcio en el Emirates Stadium, en Londres. / Getty Images

Personas utilizan gafas protectoras especiales mientras observan el eclipse desde Primrose Hill, en Londres. / Getty Images

La luna pasa sobre el horizonte del sol detrás de la Pirámide del Louvre, en París, Francia. / Getty Images

Eclipse parcial en Marsella, Francia. / Getty Images

Grupo de jóvenes observando un eclipse solar desde una embarcación en el mar Mediterráneo, frente a Bandol (Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia). / Getty Images

En otros lugares como Berlín, el eclipse pudo apreciarse de manera parcial. / Getty Images

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