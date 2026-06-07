Las viudas de Vietnam, una anécdota histórica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En los años 1960, un grupo de militares puertorriqueños que estuvieron en Panamá se casaron con panameñas antes de salir a la guerra de Vietnam.

Entre mis remembranzas de la década de 1960, está esta situación, que la cuento como me la contaron.

Al final de los años 1960 hice amistad con un grupo de militares de Puerto Rico que estaban destacados en varios puestos militares, principalmente en Fuerte Clayton. La mayoría estaba casada y varios de ellos habían estado destacados en bases militares en Alemania. Eran de carácter muy alegre y amistoso. Entre sus hobbies estaba un grupo musical que nos deleitaba a todos. Mis amigos de Puerto Rico me comentaron esta historia:

Muchos de los militares norteamericanos que iban a ser enviados a la Guerra de Vietnam debían antes tomar un curso de sobrevivencia en la selva, ya que en Vietnam debían enfrentarse a guerrillas que peleaban en áreas selváticas similares a nuestras áreas tropicales. Los cursos se tomaban en Fuerte Sherman que aparentemente tenía áreas selváticas ideales para estos cursos. El programa patrocinado por el ejército norteamericano tenía el nombre de US Army Jungle Operations Training Course (JOTC).

Los militares que tomaban los cursos eran en su mayoría muchachos de entre 18 y 25 años. En su tiempo libre hicieron amistad con muchachas panameñas de esa edad. La pasaban bien y los jóvenes militares veían con preocupación que terminados los cursos de sobrevivencia en la selva tendrían que ir a pelear a Vietnam.

Una de las muchachas panameñas caviló que varios de los militares con los cuales alternaban irían a Vietnam y allí desgraciadamente morirían en combate. Esta realidad la comentó con sus otras compañeras y surgió la idea de confrontar a sus amigos con esta realidad y pedirles que se casaran antes de partir hacia Vietnam. En esta forma si morían en combate, la esposa panameña tendría derecho a recibir una pensión de viudez.

La situación humana no era fácil porque decirles a los jóvenes militares que podían morir no era un asunto agradable. Sin embargo, varios de los militares se casaron con muchachas panameñas. De estos militares algunos fallecieron en combate y la burocracia militar norteamericana notificó a su esposa panameña de ese fallecimiento y que tenía derecho a solicitar una pensión de viudez.

De lo que me contaron parece que el número de viudas alcanzó cerca de 10, O sea que no fue un grupo muy grande y quizás por eso no trascendió el hecho de que estos jóvenes militares se casaron con panameñas antes de partir a Vietnam.

No estoy seguro quien sugirió el nombre de Viudas de Vietnam para estas viudas panameñas pero alguna persona lo hizo y por eso uso este calificativo.