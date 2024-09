Lorne Michaels y las cincuenta temporadas de ‘Saturday Night Live’

Escuchar audio noticia

Hay programas que por su tiempo en pantalla se convierten en clásicos de la televisión, otros están destinados, desde su primer episodio, a ser referentes y medidores sociales. Dentro de este segundo caso entra Saturday Night Live (SNL), que desde su debut el 11 de octubre de 1975, se convirtió en una plataforma de humor satírico, un trampolín para actores y músicos, y un reflejo de la cultura pop y los eventos políticos del momento.

Con actuaciones musicales, comediantes y con el productor y escritor Lorne Michaels detrás de cámaras, SNL pronto dejó claro que no sería otro show tradicional de variedades. En lugar de comedia ligera, ofreció un humor más ácido, irreverente y, en muchos casos, subversivo.

50 temporadas y controversias

Este año el show alcanza su temporada 50, manteniéndose vigente no solo a través de sus invitados como el actor chileno Pedro Pascal, el músico puertorriqueño Bad Bunny o la socialité Kim Kardashian, sino por la sátira política que lo caracteriza. La recordada parodia de Tina Fey como la candidata republicana Sarah Palin se volvió viral, e incluso se argumenta que afectó su percepción pública. Políticos como Barack Obama o Hillary Clinton han aparecido en el programa, que muchos catalogan como medidor del clima político y cultural de Estados Unidos.

Esta nueva temporada comenzará el próximo 28 de septiembre de 2024 y podrá ser visto en Latinoamérica por Universal+.

Semillero de estrellas

Su elenco original incluía a figuras como Dan Aykroyd (Ghostbusters - 1984), Chevy Chase (Community - 2009 / 2015) o Jane Curtin (3rd Rock from the Sun - 1996 / 2001) que rápidamente saltaron a la fama, aunque años posteriores otros nombres usarían el programa como trampolín de popularidad, como Bill Murray, Eddie Murphy, Adam Sandler o el caso más reciente de Pete Davidson (The Suicide Squad - 2021) o Tina Fey (Mean Girls - 2004).

Controversias

Aunque al contrario, el show también ha sido parte del hundimiento de carreras de algunos artistas. Quizás los casos más sonados fueron los de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor, quien al final de su actuación, rompió una foto del Papa Juan Pablo II en protesta contra los abusos en la Iglesia Católica.

O el de la también cantante Ashlee Simpson, cuando quedó expuesta usando playback, al momento en que su pista vocal sonó antes de tiempo. Sobre este episodio en particular, recientemente en el podcast 60 Minutes: A Second Look publicó un audio que pudieron recoger aquel día en el que se escucha a Lorne Michaels opinar sobre el suceso: “Creo que los accidentes ocurren. Creo que esa es la naturaleza de la televisión en vivo… hay cosas que no puedes controlar”.

Justo sobre Lorne Michaels y su trayectoría dentro del programa, La Prensa tuvo acceso a una entrevista exclusiva a través de Universal+, con este legendario productor.

¿Por qué hacer SNL en vivo?

Desde el comienzo supe que hacer un programa en vivo iba a comunicarnos directamente con la audiencia, que la audiencia lo iba a poder ver al mismo tiempo. Yo también consumía muchos programas de variedades, entonces me consideraba parte de un público que apreciaba eso, y pensé que si podía llegar directo a la gente, el programa iba a ser mucho mejor que si se grababa y editaba. Estaba convencido de eso.

Cuando el programa se emitió por primera vez, ¿era muy diferente a lo que se ve en la actualidad?

¡Oh sí! Todo era muy distinto. Es decir, en ese momento yo sabía lo que estaba haciendo, pero a gran escala no sabía lo que estaba haciendo. Pensé que teníamos todos los ingredientes, pero que no teníamos la receta, hasta que se me ocurrió la idea de un programa que tuviera, en medio de los sketches, momentos musicales, también pensé en un noticiero y así fue tomando forma.

¿Cómo es el proceso para hacer cada show?

Con Saturday Night Live aprendí que nunca salimos al aire porque estamos listos, salimos al aire porque son las 23:30. Empezamos los lunes con una reunión, todavía con el cansancio natural del programa del sábado previo. Sin embargo, es una reunión muy importante que no podemos dejar pasar, en la que está todo el elenco, los guionistas y productores, junto al anfitrión de esa semana. En mi caso, camino por la sala y voy preguntándoles a todos en qué están trabajando. Algunos tienen ideas listas, otros están trabajando en algunas de las que no están muy seguros, pero todo eso es una señal de que la semana está comenzando.

Cada uno escucha las ideas de los demás y se van formando equipos, el anfitrión también es clave porque los guionistas deben saber qué puede hacer o no al momento de escribir los sketches. Los martes solemos trabajar hasta tarde, ceno con el equipo, siempre quiero asegurarme que todos estén en la misma frecuencia, desafiándose el uno al otro para concebir ideas innovadoras que no hayamos hecho antes. Mi trabajo es conseguir que todo funcione a la perfección, que todo el equipo tenga una buena relación y llevar el programa a buen puerto.