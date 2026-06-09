Panamá, 09 de junio del 2026
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    Medio Ambiente

    Los astronautas de la NASA del programa Artemis vestirán ropa de Prada

    EFE
    Los astronautas de la NASA del programa Artemis vestirán ropa de Prada
    Los astronautas vestirán ropa de Prada especialmente diseñada para estas misiones debajo de sus trajes espaciales. EFE

    Los astronautas del programa Artemis de la NASA, que ambiciona llevar de regreso al ser humano a la Luna, vestirán ropa de Prada especialmente diseñada para estas misiones debajo de sus trajes espaciales, fruto de una colaboración entre la agencia estadounidense y la marca de moda italiana.

    “La experiencia de Prada en técnicas de tejido avanzadas, materiales de vanguardia y conceptos de diseño innovadores contribuyó al desarrollo de una prenda de última generación creada mediante sofisticadas técnicas de modelado 3D y diseñada para brindar soporte a los astronautas durante caminatas espaciales de hasta ocho horas”, informó en un comunicado la marca de lujo.

    La prenda, diseñada por Prada y la compañía espacial Axiom Space, cuenta con un sistema de refrigeración líquida que hace circular agua fría a través de una red de tubos para regular la temperatura de los astronautas.

    Además, luce en ambas mangas la característica franja roja que la marca dedica para sus diseños de ropa deportiva.

    También podría leer: NASA presenta tripulación de la misión Artemis III, otro paso hacia el regreso a la Luna

    Los primeros astronautas en probarlas serán los miembros de Artemis III, la misión prevista para 2027 que orbitará la Tierra, probará los módulos de aterrizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin, y servirá de preparación para Artemis IV, que marcará el regreso del ser humano a la Luna.

    El anuncio de Prada no es la primera incursión que la marca de moda de lujo italiana hace en el espacio.

    Los astronautas de la NASA del programa Artemis vestirán ropa de Prada
    El anuncio de Prada no es la primera incursión que la marca de moda de lujo italiana hace en el espacio.Foto: EFE.

    En 2024 presentó un traje espacial que se espera que los astronautas vistan durante el alunizaje de Artemis IV, programada para 2028, y que representará la vuelta del ser humano a la superficie lunar después de más de medio siglo.

    El presidente de Axiom Space, Jonathan Cirtain, adelantó el pasado domingo en Nueva York que, más allá de su uso en Artemis III, los astronautas que viajen próximamente a la Estación Espacial Internacional (EEI) también vestirán esta prenda de refrigeración para comprobar su comodidad y eficacia.

    EFE

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