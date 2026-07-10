Los Hyper Kids África disparan las redes con un tema de Sech

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los Hyper Kids África volvieron a disparar las redes con una nueva coreografía relacionada con Panamá. En esta ocasión el grupo, con la bandera panameña al fondo, exhibió sus versátiles movimientos con el tema Secho, Gang, Gang del panameño Sech.

Fue el propio artista canalero quien publicó el video en la red social Instagram.

Hyper Kids África es una agrupación infantil y juvenil originaria de Kampala, Uganda, que ha ganado reconocimiento internacional por sus rutinas de baile y acrobacia en las redes sociales.

Su alcance mediático llegó hasta Panamá cuando compartieron un video en sus plataformas digitales en el que los integrantes del grupo aparecen sosteniendo la bandera de Panamá mientras realizan una coreografía al ritmo de una canción, en muestra de apoyo a la segunda participación de “La Sele” en una Copa Mundial de la FIFA.

Hyper Kids África alcanzó notoriedad internacional en 2024 tras participar en la temporada 19 de America’s Got Talent, uno de los programas de talentos más vistos de Estados Unidos.

Su presentación en los cuartos de final consistió en una rutina acrobática al ritmo de la canción Gonna Make You Sweat, de C+C Music Factory.

El grupo logró ubicarse entre los cinco actos más votados de su semana de competencia. Sin embargo, no consiguió avanzar a las semifinales y quedó eliminado junto con el grupo Attraction Juniors.