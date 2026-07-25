Los problemas centenarios que resolvieron dos profesores chinos premiados con el ‘Nobel de Matemáticas’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Joel Guinto; Fan Wang

Dos académicos de China ganaron el máximo galardón mundial de matemáticas.

Los matemáticos Hong Wang y Yu Deng lograron el triunfo junto con John Pardon (Estados Unidos) y Jacon Tsimerman (Canadá), cada uno acreedor al premio de US$10.500.

Los chinos resolvieron problemas que han desconcertado a los matemáticos durante más de un siglo. Wang, de 35 años de edad, que imparte clases en Estados Unidos y Francia, es apenas la tercera mujer en recibir este galardón.

La Medalla Fields, considerada el equivalente al Premio Nobel de matemáticas, fue entregada el jueves en Estados Unidos, en un momento en que la inteligencia artificial supone un desafío cada vez mayor para los cálculos humanos.

Junto con su colega Josh Zahl, Wang respondió a una interrogante planteada por el matemático japonés Soichi Kakeya en 1917: si giras un lápiz de manera que dé una vuelta completa, ¿cuál es el área más pequeña que abarca?

Wang y Zahl analizaron el problema partiendo de la premisa de que el lápiz flotaba en un espacio tridimensional, en lugar de sobre una superficie plana. Publicaron su estudio el año pasado.

“Si esta conjetura fascina tanto a la gente, es porque este tipo de fenómeno aparece de forma natural en problemas de campos muy diferentes”, declaró Wang a la agencia de noticias AFP.

Wang ha dedicado su trabajo al análisis armónico, que estudia el movimiento de las ondas.

Deng, quien es un profesor de matemáticas de 37 años de la Universidad de Chicago, fue homenajeado por su trabajo en la resolución de otro problema centenario.

En 1900, el matemático alemán David Hilbert planteó lo que se conocería como el Sexto Problema de Hilbert: cómo se puede calcular el comportamiento de un todo basándose en el movimiento de partículas individuales.

Deng resolvió el problema estudiando el comportamiento de los gases.

Dijo que es un “verdadero honor que mi nombre aparezca en la lista después de todos esos grandes matemáticos a los que siempre he admirado”.

La Medalla Fields se otorga cada cuatro años a matemáticos destacados menores de 40 años.

Yu Deng y Hong Wang (extremos) fueron premiados junto a John Pardon y Jacon Tsimerman (centro). / Getty Images

Nacida en China, formada fuera

Nacida en 1991 en la ciudad turística de Guilin, en la región sureña de Guangxi, Wang se saltó dos cursos en la escuela primaria y fue admitida en la prestigiosa Universidad de Pekín de China en 2007, a la edad de 16 años.

Aunque inicialmente se especializó en ciencias de la tierra, un año después se cambió al departamento de matemáticas.

Tras graduarse, continuó sus estudios en el extranjero, estudiando en la Universidad Paris-Sud y en la École Polytechnique de Francia, y obtuvo su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Actualmente es profesora en la Universidad de Nueva York y profesora permanente en el Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) de Francia.

El jueves por la noche, recibió una llamada del presidente francés, Emmanuel Macron, quien la felicitó por recibir la medalla. “Ella personifica la excelencia de nuestra investigación y nuestra formación”, dijo Macron en una publicación en X. “Elijan Francia para la ciencia”, añadió.

Deng, por su parte, empezó a participar en concursos de matemáticas cuando estaba en la escuela primaria. Luego fue admitido en la Universidad de Pekín en 2007, el mismo año que Wang, pero se trasladó al MIT en 2009.

Obtuvo su doctorado en la Universidad de Princeton y enseña en la Universidad de Chicago desde 2024.

Wang es la tercera mujer en la historia en recibir este premio. / Getty Images

Celebrados en China

Este logro ha causado sensación en las redes sociales chinas, con millones de visualizaciones en diversas plataformas de redes sociales, desde Weibo hasta Rednote.

“Orgullo de todo el pueblo chino”, se lee en un comentario de un usuario de Weibo.

“Estamos presenciando un momento histórico”, dijo otro.

Los medios de comunicación chinos también dieron amplia cobertura a los dos académicos, con artículos que detallaban desde su formación académica e intereses personales hasta lo que su logro significa para el país.

“Para la comunidad matemática china, este es un sueño que hemos estado esperando hacer realidad durante décadas”, dijo Shing-Tung Yau, el primer ganador de la Medalla Fields de origen chino. Él obtuvo el premio en 1982, pero para ese momento no tenía la ciudadanía china.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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