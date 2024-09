Los videojuegos con más intentos de ciberataques

Escuchar audio noticia

Una reciente lista publicada por Kaspersky, compañía multinacional dedicada a la seguridad informática, ubicó a Minecraft como el videojuego más utilizado por los cibercriminales para atacar a los jugadores.

El modus operandi de estos delincuentes es a través de ofertas o aprovechando que muchos gamers tienen cuentas asociadas a las plataformas de juego con las que pueden acceder a datos bancarios, información personal o direcciones de email.

Las principales amenazas fueron descargadores maliciosos y adware, que se disfrazan como complementos o versiones modificadas de estos juegos para comprometer la seguridad de los dispositivos.

Kaspersky detectó más de 6,6 millones de intentos de ataques contra videojuegos populares entre jugadores jóvenes durante julio de 2023 y junio de 2024. En el primer semestre de 2024, los usuarios objetivo aumentaron un 30% respecto al segundo semestre de 2023.

Videojuegos más atacados

Según dicho reporte de Spam and Phishing, los videojuegos con más ciberataques son en primer lugar está Minecraft, con 3,094,057 intentos de ataque, seguido de Roblox con 1,649,745 y Among Us con 945,571 intentos. Otros títulos son Brawl Stars con 309,554 intentos, Five Nights at Freddy’s con 219,033, y Fortnite con 165,859. Juegos como Angry Birds (66,754), The Legend of Zelda (33,774), Toca Life World (28,360), y Valorant (28,119) también se encuentran entre los afectados.

Consejos

Por su parte, Eset, compañía de software de ciberseguridad, da algunas recomendaciones para que los jugadores puedan seguir entreteniéndose de forma segura:

-Descargar los juegos de sitios web oficiales.

-Crear una dirección de correo solo para jugar.

-Verificar que el pago en línea sea seguro.

-Desactivar los permisos de cámara, micrófono y ubicación.

-Instalar un antivirus y tenerlo actualizado.